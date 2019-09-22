Центр Улан-Удэ перекрасили

В выходные дни, 21 и 22 сентября, в столице Бурятии дали старт проекту "Старый город" по покраске деревянных домов, памятников архитектуры в историческом центре Улан-Удэ.

Как сообщили в администрации города, организаторы получили согласие собственников зданий по улице Коммунистической. Мастерская "Проект Байкал", имеющая лицензию на работы с объектами культурного наследия, выполнила эскизы покраски, подготовила колористическое решение и согласовала планы с комитетом по охране объектов культурного наследия.

- Уверены, что нашей работой мы подарим новые краски старому городу и надежду собственникам домов и всем горожанам на восстановление исторического центра, отметили в Фонде развития города Улан-Удэ.

Мэр Игорь Шутенков пообещал, что работы по улучшению облика города продолжатся.