Новости

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским 05:29
В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон 04:52
Центр Улан-Удэ перекрасили 04:32
National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой 03:59
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны 03:27
На Приморье надвигается тайфун "Тапах" 03:20
Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета 03:01
В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений 02:36
Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентской гонке 02:18
Меланья Трамп не справилась с ножницами на открытии монумента Вашингтону 01:48
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры 01:16
Порошенко: Украина не переживет еще один майдан 00:42
Крымчанин стал чемпионом мира по боксу 21.09.2019
В Крыму горел мужской Косьмо-Дамиановский монастырь 21.09.2019
Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла 21.09.2019
"Зенит" разгромил "Рубин" со счетом 5:0 21.09.2019
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы 21.09.2019
Трамп прокомментировал обвинения в давлении на Зеленского 21.09.2019
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии 21.09.2019
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе 21.09.2019
В Нижневартовске задержали сторонников террористической организации 21.09.2019
В Брянске нашли деньги, похищенные после убийства сотрудников спецсвязи 21.09.2019
Двое российских военных ранены в Таджикистане психически больным 21.09.2019
В ДТП под Одессой погибли девять человек 21.09.2019
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США 21.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 04:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Центр Улан-Удэ перекрасили

Текст: Татьяна Дмитракова

В выходные дни, 21 и 22 сентября, в столице Бурятии дали старт проекту "Старый город" по покраске деревянных домов, памятников архитектуры в историческом центре Улан-Удэ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Бизнес на Урале купил за рубль исторические руины и восстановил их

Как сообщили в администрации города, организаторы получили согласие собственников зданий по улице Коммунистической. Мастерская "Проект Байкал", имеющая лицензию на работы с объектами культурного наследия, выполнила эскизы покраски, подготовила колористическое решение и согласовала планы с комитетом по охране объектов культурного наследия.

- Уверены, что нашей работой мы подарим новые краски старому городу и надежду собственникам домов и всем горожанам на восстановление исторического центра, отметили в Фонде развития города Улан-Удэ.

Мэр Игорь Шутенков пообещал, что работы по улучшению облика города продолжатся.

Общество Общество История Культура Культура Арт Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Бурятия ДФО Бурятия Улан-Удэ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Трамп прокомментировал обвинения в давлении на Зеленского
Двое российских военных ранены в Таджикистане психически больным
Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников