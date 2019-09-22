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22.09.2019 20:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Поиграть в Шекспира

На первом Фестивале театров Дальнего Востока покажут 14 постановок
Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Сентябрь на Дальнем Востоке оказался театральным месяцем. Не успел из Хабаровского края уехать фестиваль "Золотая маска", как стартовал новый - первый Фестиваль театров Дальнего Востока. Оба, кстати, вошли в двухгодичную федеральную программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Честь стать городом-хозяином события выпала Хабаровску. Как пояснил председатель художественного совета фестиваля, художественный руководитель Театрального центра им. Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков, город был выбран потому, что в театральном мире он хорошо известен. Главная задача фестиваля - наладить и поддержать творческие связи между дальневосточными театрами.

В 2020 году пройдет Международный тихоокеанский театральный фестиваль

- Этот фестиваль способствует объединению, которое даст опыт и развитие, - пояснил инициатор проекта, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. - Потому что театральный Дальний Восток сейчас далеко не на первых позициях. Это обидно.

Заведующая литературно-драматической частью Хабаровского краевого ТЮЗа Анна Шавгарова добавила, что задача фестиваля - вписать Дальний Восток в театральный контекст страны: "Дальневосточные театры не часто становятся объектом профессиональной критики, редко бывают на российских фестивалях".

Фото: Предоставлено кинофестивалем "Послание к человеку"
В Петербурге завершился фестиваль "Послание к человеку"

Но времена меняются, и регион получил свой фестиваль, на котором профессиональное сообщество сможет общаться, учиться, а главное - получать ценные отзывы. На фестивале покажут 14 постановок театров Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Владивостока, Уссурийска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска и Улан-Удэ. Последний открыл фестиваль постановкой "Ричард III" (Государственный русский драматический театр им. Бестужева). Режиссер Сергей Левицкий уходит от классического понимания трагедии, представляя публике авторский театр и предлагая "поиграть в Шекспира". Действие переносят в современные реалии в жутковатых декорациях с окровавленными тушами под потолком. Обычных спектаклей здесь нет вообще. Это новаторские постановки, авторы которых демонстрируют свой концептуальный взгляд. Зрители уже успели познакомиться с версией "Анны Карениной" Приморского академического краевого драматического театра (Владивосток), "Женитьбой" камерного театра "Триада" (Хабаровск), постановкой якутского Театра юного зрителя "Покуда жива любовь...".

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