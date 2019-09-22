В городском транспорте Хабаровска подорожал проезд

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края принял решение изменить стоимость дневного проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Хабаровска. Начиная с выходных горожане платят на рубль больше за поездку по тем маршрутам, где прежде была самая низкая цена билета - 25 рублей.

- Рубль вроде бы - мелочь, но мне приходится добираться до работы с пересадкой, а это минимум четыре поездки в день, - делает грустные подсчеты хабаровчанка Алена Лебедева. - За год дополнительный расход - больше тысячи рублей.

У городских властей и перевозчиков своя правда.

- Мы предоставили экономическое обоснование, провели экспертизу, после чего комитет и решил увеличить стоимость проезда. При этом себестоимость для муниципального предприятия гораздо выше существующей цены билета: регулярно поднимается "ценник" на топливо, запчасти, коммунальные тарифы, - объясняет начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города Владимир Ощановский. - В идеале стоимость проезда нужно увеличивать в несколько раз, чтобы муниципальный перевозчик не работал в убыток.

Цену на проезд законодательство позволяет пересматривать не чаще одного раза в год, и ему власти следуют: также на рубль билеты дорожали летом 2017-го, в июле 2018-го.

Однако возможность сэкономить у горожан есть. В городе внедрена бесконтактная система оплаты проезда.

При расчете электронными транспортными картами, браслетами и брелоками стоимость поездок падает пропорционально их количеству - вплоть до 24,5 рубля.