Новости

В Строгино перевернулась яхта 20:29
В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре 19:50
ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка 19:30
В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 19:12
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 19:00
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 18:53
В Ленобласти загорелась свалка бытовых отходов 18:42
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 18:25
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 18:18
1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье 18:10
Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка 18:00
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане 17:52
В Саратове 18-летнюю девушку зарезали из-за долга 17:46
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 17:35
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 17:20
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо" 16:45
Названа причина, почему с возрастом люди полнеют 16:23
Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов 16:03
Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы 16:01
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует 15:51
На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов 15:44
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни 15:30
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера 15:25
Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера 15:09
Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 20:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полк под куполами

Под Оренбургом прошли крупнейшие в России учения с масштабной высадкой десанта
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Крупнейшая в истории России высадка десанта как с воздуха, так и беспарашютным способом, артиллерийские "карусели" - это и многое другое было продемонстрировано на крупнейших военных учениях "Центр-2019". Спецкор "РГ" побывал на полигоне Донгуз в Оренбургской области, где проходила активная фаза маневров.

По легенде учений террористические группы с условным названием "Южные" вторглись на территорию "Северных" на глубину 150 километров. "Северные", куда входили подразделения армий восьми стран, должны были нанести мощный огневой удар по "захватчикам", а затем, введя в бой основные войсковые подразделения, - разгромить противника.
Владимир Путин посетил военные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз

Сначала несколько звеньев самолетов Су-27, Су-24М и Су-34 ВКС России совместно с самолетами Джи-Аш-7А армии Китая нанесли удары по системам ПВО, радиолокационным станциям и командным пунктам "Южных". Затем бомбардировщики и артиллерия стали методично утюжить тылы противника, не давая выдвинуть резервные подразделения к полю боя. Затем закрутилась "артиллерийская карусель". Это новый метод ведения стрельбы, который предполагает отход техники в специально оборудованный район для перезаряжания, после чего артиллерия продолжает вести огонь, но уже с новых подготовленных позиций. Такая "карусель" позволяет вести огонь практически непрерывно и постоянно менять позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Акцент в этих маневрах был сделан на масштабном применении десанта. Были продемонстрированы сразу четыре способа доставки "голубых беретов" в район боевых действий. Сначала из вертолетов со сверхмалой высоты 150 метров десантировались подразделения спецназа России и Индии, чтобы захватить площадки приземления для высадки главных сил передового отряда оперативного десанта. Затем небо раскрасилось белоснежными куполами. Началась масштабная высадка десанта. Сразу 80 транспортников выбросили на поле боя целый полк ВДВ и более двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Впервые на учениях было продемонстрировано масштабное беспарашютное десантирование. Вертолеты зависли на высоте 25 метров и выбросили тросы, по которым на землю стали спускаться бойцы десантно-штурмовых батальонов. Не выдержав такой слаженности и напора, "Южные" бежали с занятых рубежей. Цель учений была полностью выполнена.

В маневрах "Центр-2019" акцент был сделан на масштабном применении различных способов десантирования с участием самолетов и вертолетов

Как сказал "РГ" по окончании учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, основным итогом этих маневров стало расширение взаимодействия между армиями разных стран. "Мы научились быстрее понимать друг друга, преодолевать языковые и технические барьеры. Раз от раза улучшаются боевые показатели, и мы научились на практике реализовывать все поставленные усложненные задачи", - подчеркнул генерал.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам
Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток