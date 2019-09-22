Крупнейшая в истории России высадка десанта как с воздуха, так и беспарашютным способом, артиллерийские "карусели" - это и многое другое было продемонстрировано на крупнейших военных учениях "Центр-2019". Спецкор "РГ" побывал на полигоне Донгуз в Оренбургской области, где проходила активная фаза маневров.

По легенде учений террористические группы с условным названием "Южные" вторглись на территорию "Северных" на глубину 150 километров. "Северные", куда входили подразделения армий восьми стран, должны были нанести мощный огневой удар по "захватчикам", а затем, введя в бой основные войсковые подразделения, - разгромить противника.

Сначала несколько звеньев самолетов Су-27, Су-24М и Су-34 ВКС России совместно с самолетами Джи-Аш-7А армии Китая нанесли удары по системам ПВО, радиолокационным станциям и командным пунктам "Южных". Затем бомбардировщики и артиллерия стали методично утюжить тылы противника, не давая выдвинуть резервные подразделения к полю боя. Затем закрутилась "артиллерийская карусель". Это новый метод ведения стрельбы, который предполагает отход техники в специально оборудованный район для перезаряжания, после чего артиллерия продолжает вести огонь, но уже с новых подготовленных позиций. Такая "карусель" позволяет вести огонь практически непрерывно и постоянно менять позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Акцент в этих маневрах был сделан на масштабном применении десанта. Были продемонстрированы сразу четыре способа доставки "голубых беретов" в район боевых действий. Сначала из вертолетов со сверхмалой высоты 150 метров десантировались подразделения спецназа России и Индии, чтобы захватить площадки приземления для высадки главных сил передового отряда оперативного десанта. Затем небо раскрасилось белоснежными куполами. Началась масштабная высадка десанта. Сразу 80 транспортников выбросили на поле боя целый полк ВДВ и более двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Впервые на учениях было продемонстрировано масштабное беспарашютное десантирование. Вертолеты зависли на высоте 25 метров и выбросили тросы, по которым на землю стали спускаться бойцы десантно-штурмовых батальонов. Не выдержав такой слаженности и напора, "Южные" бежали с занятых рубежей. Цель учений была полностью выполнена.

В маневрах "Центр-2019" акцент был сделан на масштабном применении различных способов десантирования с участием самолетов и вертолетов

Как сказал "РГ" по окончании учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, основным итогом этих маневров стало расширение взаимодействия между армиями разных стран. "Мы научились быстрее понимать друг друга, преодолевать языковые и технические барьеры. Раз от раза улучшаются боевые показатели, и мы научились на практике реализовывать все поставленные усложненные задачи", - подчеркнул генерал.