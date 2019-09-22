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22.09.2019,  
09:41
Текст:  Антон Валагин

Полет трехтонных гаубиц сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео уникальной транспортной операции в рамках учений "Центр-2019". На оренбургском полигоне Донгуз вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" перебросили по воздуху батарею 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Трехтонные оружия перенесли на внешней подвеске вертолетов и опустили прямо на огневые позиции. Высадившимся из тех же Ми-8 расчетам осталось раздвинуть станины и изготовиться к ведению огня.

- Перемещение орудий на внешней подвеске вертолетов Ми-8 проводилось впервые. Такой способ позволяет в кратчайшие сроки перебросить артиллерийские подразделения в нужном направлении и увеличивает мобильность артиллерии, например, в горных районах с неразвитой дорожной инфраструктурой, - рассказали в Минобороны РФ.

Другая эскадрилья Ми-8 тем временем перенесла колонну УАЗов.

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