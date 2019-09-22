Смерть четырех охотничьих собак, которых расстреляли из карабина в охотхозяйстве "Глухарь" Пермского края, стала причиной возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". По словам владельца убитых лаек, его питомцы стали жертвой бывшего чиновника, которому помешал их громкий лай.

Публикация в "РГ" вызвала общественный резонанс.

В тот роковой день работник лесничества Ярослав Баронников со своими питомцами охотился на боровую дичь в лесу. Собаки бежали чуть впереди хозяина, но, заслышав шум машины, проезжающей по дороге на опушке леса, Тунгус, Кумыш и Шнырка рванули вперед метров на 300. Чуть позже вслед за ними устремилась и Мышка, которая накануне поранила лапу и слегка прихрамывала.

Внезапно в тишине леса раздался выстрел, а потом еще три. Ярослав сразу же забеспокоился и побежал вперед, призывая собак. Когда он вышел из леса, его ждала ужасная картина: все четыре лайки в пятнах крови бездыханно лежали на траве. Рядом с машиной на дороге стоял глава охотхозяйства "Глухарь" Виктор Усенко, который еще пару лет назад занимал пост замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

- Они ж мне как дети были, а он их всех убил, - сокрушается Ярослав. - Принять лаек за бродячих псов было невозможно, на каждой из них был ошейник с GPS-навигатором, а стрельба велась прицельная. Усенко пояснил, что собаки мешали ему охотиться на лосей. При этом разговоре присутствовал районный охотинспектор Виктор Козлов, который приехал вместе с Усенко на одной машине.

Со своим обидчиком Ярослав готов судиться. Он уже подал заявление в полицию и Следственный комитет. По факту его обращения полиция возбудила уголовное дело, а эксперты оценили стоимость убитых лаек в сумму более 300 тысяч рублей. Расследованием занимается отделение МВД России по Горнозаводскому округу. Наказание по статье "Жестокое обращение с животными" предусматривает до пяти лет лишения свободы. В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края случившееся назвали "вопиющим случаем человеческой жестокости" и сообщили, что в отношении охотинспектора будет проведена служебная проверка. При этом директор охотхозяйства "Глухарь" с начала 2017 года в правительстве Пермского края не работает.