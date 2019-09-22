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22.09.2019 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове обнаружили труп девушки с множеством ножевых ранений

Текст: Ольга Дмитренко

В подъезде одного из многоквартирных домов на улице Вишневой Саратова был обнаружен труп 18-летней девушки с множеством ножевых ранений, сообщило СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя. Следователи выяснили, что убитая и подозреваемый были знакомы с детских лет, жили в одном многоквартирном доме.

В июле этого года молодой человек дал девушке в долг деньги. Через некоторое время он потребовал вернуть долг, но она отказалась. Мужчина подкараулил девушку в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. Молодая женщина скончалась на месте.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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