В Саратове обнаружили труп девушки с множеством ножевых ранений

В подъезде одного из многоквартирных домов на улице Вишневой Саратова был обнаружен труп 18-летней девушки с множеством ножевых ранений, сообщило СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя. Следователи выяснили, что убитая и подозреваемый были знакомы с детских лет, жили в одном многоквартирном доме.

В июле этого года молодой человек дал девушке в долг деньги. Через некоторое время он потребовал вернуть долг, но она отказалась. Мужчина подкараулил девушку в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. Молодая женщина скончалась на месте.