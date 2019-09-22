В Удмуртии при пожаре погибла семья из трех человек

В Удмуртии три человека погибли во время пожара в Завьяловском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по республике.

Трагедия случилась в ночь с субботы на воскресенье. Как пояснили "РГ" в ГУ МЧС по региону, пожар произошел в дачном домике в садоводческом товариществе. Сообщение о ЧП поступило в 02:39.

В огне погибла семья - двое взрослых и ребенок. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается короткое замыкание проводки.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".