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22.09.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Уфе в крупном торговом центре "Иремель" произошла драка с участием более десяти человек. Очевидец, снявший потасовку с безопасного расстояния, разместил видео в интернете.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Республике Башкортостан, инцидент случился этой ночью. Группа нетрезвых мужчин пыталась пройти в развлекательный клуб, расположенный торговом центре, но охранники их туда не пропустили. В итоге завязалась драка.

На место ЧП была вызвана полиция. В результате всех участников конфликта доставили в отделение.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

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