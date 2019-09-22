Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка

В Уфе в крупном торговом центре "Иремель" произошла драка с участием более десяти человек. Очевидец, снявший потасовку с безопасного расстояния, разместил видео в интернете.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Республике Башкортостан, инцидент случился этой ночью. Группа нетрезвых мужчин пыталась пройти в развлекательный клуб, расположенный торговом центре, но охранники их туда не пропустили. В итоге завязалась драка.

На место ЧП была вызвана полиция. В результате всех участников конфликта доставили в отделение.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.