Владимир Путин в Оренбургской области посетил учения "Центр-2019" и провел встречу с президентом Киргизии, с которым на полигоне Донгуз наблюдал за маневрами Вооруженных сил восьми стран.

Почти 130 тысяч солдат и офицеров, более 20 тысяч единиц техники: танки, взрывы, сброс десанта на вертолетах создавали ощущение, что "война" идет всерьез, и коалиция из воинских частей России, КНР, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана действительно отражают агрессию террористического государства. Такова была легенда учений "Центр-2019", кульминация которых прошла в пятницу, в день приезда российского лидера.

Владимир Путин и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков в окружении министров обороны государств - членов ШОС наблюдали за "боем" в смотровой рубке, которая находилась на передовой линии: пол и стены там каждый раз сотрясались при выстрелах и взрывах.

Одна из зрелищных частей учения, которую увидели лидеры: высадка штурмовых групп 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, ее обеспечили 12 вертолетов Ми-24 и 28 Ми-8АМТШ. В задачи бригады входил захват и удержание рубежа. Вертолеты также доставили гаубицы Д-30, платформы с различными грузами, 120-миллиметровые минометы, автомобили пикап и другую технику. Еще один яркий и действительно устрашающий момент: демонстрация в бою огнеметной системы ТОС-1А ("Солнцепек").

Еще до начала учений на выставке военной техники и вооружения, которая была развернута тут же на полигоне под открытым небом, корреспондент "РГ" рассмотрел вблизи боевую машину: от направленных на тебя 24 стволов становилось не по себе. Такое же психологическое давление она производит на террористов, орудующих в Сирии, рассказал "РГ" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО генерал-майор Валерий Васильев, который представлял "Солнцепек" на выставке. "Игиловцы (ИГ, организация запрещена в РФ. - Прим. "РГ") как только завидят ее, в панике разбегаются", - пояснил он. По словам генерала, "Солнцепек" способен выжечь врага за счет создания "высокого температурного поля и ударной волны". "Она уничтожает врагов, укрывающихся даже в блиндажах и ущельях, не оставляя ничего живого на площади до 40 гектар, дальность стрельбы - до 6000 метров", - пояснил Васильев.

Учения - демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях

После почти часа "антитеррористической войны" Путин и Жээнбеков поблагодарили командование учений "Центр- 2019". А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам о высокой оценке президентом прошедших маневров.

После учений оба лидера провели на полигоне отдельную встречу, в ходе которой российский президент отметил важность учений для борьбы с терроризмом. "Это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом", - подчеркнул Путин. По его словам, для стран ОДКБ это особенно значимо. "Мы продолжаем работу в рамках этой организации. Но и в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство", - пояснил российский лидер.

Кроме того, лидеров угостили испеченным прямо на полигоне свежим хлебом и чаем. Прицепной хлебопекарный блок располагался недалеко от командно-наблюдательного пункта. Когда Путин и Жээнбеков в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова подошли к столу с караваем и пирогами, российский лидер поинтересовался, что лучше попробовать. Сергей Шойгу предложил попробовать сгущенное молоко, мед, варенье, свежий хлеб, чай. Путин, макая кусочек хлеба в мед и запивая чаем, поинтересовался: "Где пекли, прямо здесь что ли?" Герасимов рассказал, что все действительно было испечено прямо на полигоне во время учений в этом хлебопекарном блоке.

В ходе такого неформального общения Путин также отметил успешный характер прошедших маневров. Позднее пресс-секретарь президента подчеркнул, что "учения призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают, не репетируют какие-то наступательные действия". "Это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях", - сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.