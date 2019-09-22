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22.09.2019 19:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пластиковая посуда под запретом

На Байкале установили новые правила туризма
Текст: Ирина Штерман ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Правительство Иркутской области вслед за Бурятией приняло Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Согласно документу турпоток будет локализован в 11 рекреационных зонах, причем для каждой из них будет определен собственный "профиль", предпочтение будет отдано экологичным видам туризма.

Правила также предусматривают внедрение системы природоохранных паспортов для всех участников туристической деятельности, создание реестра туристических маршрутов, подготовку экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Что касается туристов, для них создадут интерактивное приложение, где будет собрана вся информация о зонах отдыха, маршрутах, достопримечательностях, а также действующих ограничениях.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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Первые оценки экспертного сообщества весьма позитивны.

- Этих правил мы давно ждали, - говорит Екатерина Удеревская, председатель экологической ассоциации "Байкальское содружество". - С их принятием появляется реальная возможность снижения антропогенной нагрузки на Байкал и упорядочивания турпотока. Правилами предусмотрены некоторые ограничения для туристов: нельзя, например, будет использовать пластиковую посуду и агрессивные моющие средства; нельзя будет мыть машины на берегу Байкала и впадающих в него рек; ставить палатки, где вздумается, - для этого будут выделены специальные площадки.

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