В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов"

В Урус-Мартановском районе Чечни правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. Они представлялись колдунами и обещали избавить клиентов от разных жизненных проблем.

В доме подозреваемых нашли землю с кладбища, воду, которой омывали трупы, животный жир, замки. Все это - реквизит, при помощи которого "колдуны" обманывали людей, сообщает ЧГТРК "Грозный".

Одна из женщин якобы контактировала с джиннами, чтобы заговаривать предметы и делать талисманы и обереги. Также был задержан помогавший ей супруг. Еще одна женщина из того же района тоже называла себя целительницей и советовала клиентам приносить жертвы джиннам.

Разобраться, сколько человек пострадали от рук "черных магов", предстоит следственным органам региона. Также сейчас в Чечне активно ведется просветительская работа с населением, чтобы избежать случаев мошенничества в будущем.