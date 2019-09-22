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22.09.2019 18:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге

Текст: Артур Нанян
Россиянин Даниил Медведев обыграл в двух сетах хорвата Борну Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге - 6:3, 6:1.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Медведев продолжает показывать великолепный теннис. Казалось, после утомительного Открытого чемпионата США (US Open), в котором россиянин дошел до финала и едва не завоевал титул, ему необходима будет легкая передышка. Все-таки Даниил в этом сезоне играет очень много. Да и травма, полученная им в Нью-Йорке, все еще дает о себе знать.

Медведева: Чувствую, что могу выступать лучше

Однако в Санкт-Петербурге Медведев был явно сильнее всех своих соперников. Он не отдал никому ни одного сета и выглядел очень уверенно. Во встрече с Чоричем соперник навязал борьбу Даниилу в первом сете, но, уступив в нем, во втором не оказал никакого сопротивления.

Медведев победил в Санкт-Петербурге и подтвердил свой высокий класс. Остается верить, что россиянин не растеряет кондиций к Итоговому турниру года в Лондоне, который пройдет в ноябре.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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