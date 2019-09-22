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22.09.2019 23:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Куражится на корте

Даниил Медведев выиграл турнир в Питере
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 212(7970)
Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В финале россиянин переиграл в двух сетах хорвата Борну Чорича - 6:3, 6:1.
В финале Даниил Медведевне оставил никаких шансов хорвату Борну Чоричу. Фото: Сергей Михеев/РГ В финале Даниил Медведевне оставил никаких шансов хорвату Борну Чоричу. Фото: Сергей Михеев/РГ
В финале Даниил Медведевне оставил никаких шансов хорвату Борну Чоричу. Фото: Сергей Михеев/РГ

Медведев продолжает демонстрировать потрясающую форму. Хотя у некоторых экспертов возникали вопросы по его физической готовности. Все-таки Даниил проводит много встреч в нынешнем сезоне. Во время Открытого чемпионата США (US Open), на котором россиянин добрался до финала, его мучили повреждения. Помнится, как Медведев сам признавался, что едва не снялся с четвертьфинального матча против Стэна Вавринки. Но все обошлось.

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Разумеется, перед стартом турнира St. Petersburg Open у Даниила спросили про здоровье.

- Я себя очень хорошо чувствую. Съездил с женой в Черногорию, отдохнул. Я уже успел потренироваться и могу сказать, что ощущения у меня нормальные, ничего не болит. А настрой боевой, - отметил Медведев.

Кажется, Даниилом восхищаются сейчас все. Вот и победитель US Open-2019 Рафаэль Надаль заявил, что считает россиянина лучшим теннисистом нового поколения.

- Сейчас Медведев - лучший среди молодежи. Но я не знаю, что произойдет в будущем, - признался Надаль. - Даниил находится на четвертом месте мирового рейтинга, его летняя кампания вряд ли могла сложиться лучше. Если он будет развиваться и совершенствоваться, то получит шанс бороться за самые высокие места в следующие несколько лет.

Турнир в Санкт-Петербурге Даниил провел потрясающий. Возможно, у него в соперниках были не самые топовые теннисисты, и все же: в четырех матчах он не отдал ни одного сета. И впервые в карьере выиграл соревнование в России.

- На самом деле я очень счастлив, - сказал Медведев после завоевания титула. - Может быть, это было не очень заметно, но я решил, что теперь это будет мой стиль - скрывать эмоции. Мне было очень тяжело орать и радоваться. Сегодня был полный зал, хочу сказать всем болельщикам громадное спасибо.

В свою очередь Чорич отметил, что против такой игры Медведева у него не было аргументов. По словам хорвата, Даниил заставлял его ошибаться и спешить.

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- Он обыграл меня в одну калитку. Медведев был лучше абсолютно во всем и все делал лучше меня. Я перепробовал все, что только можно. Но соперник пресек все мои усилия, - рассказал Чорич. - Даниил сыграл просто невероятно. Он стал сильнее во всех компонентах. В последний раз мы выходили на корт друг против друга на US Open в прошлом году. Могу сказать, что с тех пор он очень сильно изменился. Ему удалось улучшить удар справа и первую подачу. Сейчас Медведев - один из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. Если он продолжит в том же духе, то, безусловно, может претендовать на победу в любом соревновании.

Таким образом, Медведев выиграл третий титул в сезоне и 23-й из последних 26 матчей. По количеству трофеев в этом году он уступает только Надалю (четыре титула). При этом Даниил является лидером тура по победам вообще (54 встречи).

Тем временем россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Японии экс-первой ракетке мира Наоми Осаке - 2:6, 3:6. В последний раз Павлюченкова добиралась до решающей встречи крупного соревнования в мае 2018 года.

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