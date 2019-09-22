Граждане 53 стран смогут въехать в Петербург по электронной визе

С 1 октября въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область для иностранцев существенно упростится - визу можно будет получить в онлайн-режиме. Северная столица готовится к существенному увеличению турпотока.

Однократная электронная виза (деловая, туристическая или гуманитарная) будет выдаваться жителям 53 стран. Бесплатно, без приглашения и без брони гостиниц. Упрощенный визовый порядок будет действовать на всех пунктах пропуска, расположенных в Петербурге и Ленобласти. Максимальный срок визы - восемь дней. Этого достаточно как для делового визита, так и для турпоездки. В том, что новшество будет пользоваться популярностью, никто не сомневается. Если в прошлом году Петербург принял около восьми миллионов туристов, то в этом году их число должно превысить девять миллионов. Город с повышенной нагрузкой справится, уверены власти. В Петербурге около полутора тысяч гостиниц, огромное количество ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек. И туризм, к слову, может быть не только деловым или музейным. Среди перспективных направлений называют туризм яхтенный, водный, медицинский, образовательный, событийный.

Максимальный срок визы - восемь дней. Этого достаточно как для делового визита, так и для турпоездки

В Смольном рассчитывают, что введение электронных виз поможет повысить турпоток в низкий сезон, а также увеличит число повторных посещений.

- Так и будет, - уверена петербургский гид-переводчик Дарья Дерминжи. - Многие туристы сетуют, что получение визы в Россию - это долго и неудобно. А если ты живешь не в столице, где есть консульство, еще и дорого: надо тратиться либо на дорогу, либо на услуги агентств. Недавно гости из Франции рассказывали, что ждали визу почти месяц и чудом получили буквально в день вылета. Узнав о скором введении электронных виз, пообещали вернуться. А иначе точно не решились бы. Это нововведение увеличит количество самостоятельных туристов: люди смогут планировать свои поездки без посредников и начнут приезжать в межсезонье - специально для того, чтобы погулять по Эрмитажу без толп. Меня, кстати, беспокоит, справятся ли музеи с возросшим турпотоком в высокий сезон. Впрочем, думаю, они найдут выход из положения. Главное - в Петербург приедет еще больше гостей.