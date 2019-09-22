Решения городских властей должны ориентироваться в будущее и основываться на убежденности успешного развития их территорий, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. "Надо мечтать", - посоветовал он мэрам.

Глава правительства в пятницу принял участие в работе форума "Среда для жизни". Он проходит в четвертый раз и посвящен в этом году развитию городов. В Великий Новгород съехались более 500 участников из 68 регионов страны.

Перед пленарным заседанием, посвященном роли мэров в развитии территорий, премьер осмотрел выставку, на которой были представлены современные тенденции развития городских пространств. Дмитрий Медведев отдельно остановился на теме разработки городами мастер-планов. Такие документы стратегического пространственного планирования есть совсем у немногих муниципалитетов.

"Как простимулировать это дело? Деньги давать?" - спросил председатель правительства у министра экономического развития Максима Орешкина. Он попросил министерство подумать, как эти мастер-планы профинансировать. "Дать 10% муниципалитетам, а остальное пусть они сами ищут", - предположил Медведев, поручив поискать правильную пропорцию.

Непосредственно на пленарном заседании премьер поблагодарил руководителей муниципалитетов - от малых поселений до крупных агломераций - за их тяжелый труд. "Ближе к проблемам людей нет никого, и эти проблемы сразу же выгружаются на вас, на вашу команду", - пояснил он.

На реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в трехлетнем бюджете заложены более 400 млрд рублей

Правительство готово помогать местным властям. В следующие три года в федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" заложены более 400 млрд рублей. Свою часть внесут регионы и муниципалитеты. Кроме того, напомнил премьер, правительство на грантовой основе каждый год будет распределять между муниципалитетами 5 млрд рублей на реализацию лучших проектов по благоустройству.

Но деньги, подчеркнул Дмитрий Медведев, имеют второстепенное значение, а на первое место он поставил важность принимаемых мэрами решений. В качестве примера он привел один транспортный нюанс Великого Новгорода. В городе нет аэропорта. Он был, но в 90-е годы его ликвидировали, застроив это место коттеджным поселком. Люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что отказались от аэропорта, сделал вывод премьер-министр. "Все ваши решения должны быть ориентированы как раз в будущее, основываться на убежденности, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей, туристов", - указал Дмитрий Медведев главам муниципалитетов.

- Надо мечтать, даже если решения эти воплотятся в жизнь не сегодня, но завтра, - заключил премьер-министр.

К таким, например, можно отнести решение о начале реставрации храма Николая Чудотворца на острове Липно. Уникальный исторический объект построен в XIII веке, охраняется ЮНЕСКО, но долгие годы был закрыт из-за ветхого состояния. В 2016 году сюда в частном порядке приехали президент Владимир Путин и премьер, после чего министерство культуры принялось за финансирование памятника архитектуры. Реставрационные работы начались в 2017 году и стоили 21 млн рублей.

Дмитрий Медведев, пользуясь возможностью, сам съездил посмотреть на результаты работы и поблагодарил людей, чьими руками за несколько лет в храм вдохнули новую жизнь. "Такие места, как и масса других значимых мест в нашей стране, должны быть притягательны и для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм", - описал он свои ощущения от увиденного. Чтобы способствовать этим процессам, глава правительства подписал Стратегию развития туризма до 2035 года. "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - подчеркнул он. Минэкономразвития дано три месяца, чтобы подготовить план конкретных мероприятий.