В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре

Пожар произошел в ночь с 21 на 22 сентября в садоводстве "Ленводхоз" поселка Решетникова Выборгского района Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ленобласти, пожар вспыхнул в доме, где спала семья - муж с женой и трое детей. Главе семьи удалось вывести из охваченного огнем дома 33-летнюю жену и двух дочерей семи и двенадцати лет. Затем он вернулся за сыном, но выйти из горящего дома они уже не смогли. Тела 38-летнего мужчины и трехлетнего мальчика были обнаружены на пепелище.

В ГУ МЧС по Ленинградской области уточнили, что пожарно-спасательные части тушили пожар около двух часов: сообщение о возгорании поступило в 01.13, а в 03.31 пожар был ликвидирован.

Женщина с дочерьми госпитализированы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Тем временем в региональном СК начали проверку. Следователи изучают причины возгорания и другие обстоятельства трагедии. По результатам будет принято процессуальное решение.