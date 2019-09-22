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22.09.2019 16:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге завершился фестиваль "Послание к человеку"

Текст: Евгений Хакназаров
Международный кинофестиваль "Послание к человеку" назвал победителей в международной и национальной программах. Для участия в конкурсе были отобраны семьдесят работ, всего же зрители могли увидеть на фестивальных показах 209 картин, в том числе и ретроспективных, ставших классикой документального и авангардного кинематографа. Число премьер также внушительно - сорок четыре, включая десять мировых.
Фото: Предоставлено кинофестивалем "Послание к человеку" Фото: Предоставлено кинофестивалем "Послание к человеку"
Фото: Предоставлено кинофестивалем "Послание к человеку"

Гран-при "Золотой кентавр" жюри международного конкурса присудило ленте американского режиссера Люка Лоренцена "Полуночная помощь". Это трудно постижимая в нашей реальности история мексиканской семьи, владеющей собственной каретой скорой помощи - такая практика распространена в Мексике из-за кризиса в системе здравоохранения. Работая над этим фильмом, режиссер буквально прожил вместе со своими героями - реальной мексиканской семьей - целых три года. Фильм получил награду и от жюри российской прессы.
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Лучшим полнометражным документальным фильмом была названа катаро-канадско-британо-американская копродукция "Полуночный путешественник". Режиссер Хассан Фазили показал зрителям свой путь владельца кабульского кафе, ставшего из-за угроз членов организации "Талибан" (запрещенной в России) беженцем вместе со своими родными. Теперь они преодолевают множество бюрократических препон в Европе. Картина также получила приз ФИПРЕССИ - международной федерации кинопрессы.

Остальные призы международного конкурса распределились так: лучшим документальным коротким метром стала совместная продукция Нидерландов и Китая "Заперты в городе тысячи гор", лучший игровой короткометражный фильм - "Мария де Лос Эстерос" (Колумбия). Свои "Кентавры" также получили германо-японская лента "Кошачьи дни" (в категории "Анимация") и македонская работа "Страна меда" режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевской (номинация "Лучший дебют").

Национальный конкурс документальных лент традиционно вызывает наибольший интерес у публики - ведь здесь речь идет о тех проблемах, фактах и явлениях, которые окружают именно нас и именно у нас, в России. Судя по претендентам на победу в фестивале "Послание к человеку" последних лет, у наших режиссеров - крайне широкий спектр высказываний и взглядов на окружающую реальность. Разнообразие мнений и подходов к той или иной теме - едва ли не главное достоинство фестиваля, который собирает на своих площадках ищущую, думающую и, главное, неравнодушную аудиторию. Ведь документальное кино как жанр за последние десятилетия стало крайне редким гостем в кинопрокате - как ему выжить без зрителей, без их реакции, горячих откликов. Пусть даже отрицательных - с высказываниями авторов не всегда легко согласиться. Но без этого - зачем вообще нужно документальное кино?
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В этом году победителем национального конкурса документальных фильмов стала работа "Хозяин оленей" (режиссер Ксения Елян, Россия-Эстония). Приз жюри получила картина Алексея Евстигнеева "Не за горами". За вклад в киноискусство с формулировкой "За свободный полет художественной фантазии, обогативший российское и мировое киноискусство", награду получил режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский, создавший, в частности, ряд замечательных и тонких лент на основе рукописей и рисунков Александра Сергеевича Пушкина.

Среди специальных программ фестиваля "Послание к человеку" выделялись показы картин киноавангарда Северных стран, а также ленты цикла "Распад социализма", по-своему интерпретирующие такие исторические события, как падение Берлинской стены, режима Николае Чаушеску, а также кровавый конфликт на Балканах. Понятно, что такое кино в наше время можно увидеть на большом экране только в рамках фестиваля. И петербуржцы не упустили эту исключительную возможность: свободных мест на показах не было.

В этом году "Послание к человеку" собрало более трех тысяч заявок на участие из 98 стран. Президент фестиваля Алексей Учитель выразил надежду, что через год число желающих участвовать в киносмотре дойдет до круглой цифры 100.

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