Новости

В Строгино перевернулась яхта 20:29
В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре 19:50
ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка 19:30
В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 19:12
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 19:00
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 18:53
В Ленобласти загорелась свалка бытовых отходов 18:42
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 18:25
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 18:18
1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье 18:10
Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка 18:00
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане 17:52
В Саратове 18-летнюю девушку зарезали из-за долга 17:46
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 17:35
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 17:20
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо" 16:45
Названа причина, почему с возрастом люди полнеют 16:23
Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов 16:03
Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы 16:01
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует 15:51
На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов 15:44
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни 15:30
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера 15:25
Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера 15:09
Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 20:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Даже не пытайтесь

ВВС США к Калининграду не прорвутся
Текст: Сергей Серов
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Минобороны отметило, что Калининградский регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

Американское издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы. Имелась в виду Калининградская область.

Поскольку Пентагон не дезавуировал слова своего высокопоставленного генерала, то получается, он действительно так думает и говорит. Российский МИД увидел в словах Ли Харригана реальную угрозу. И подчеркнул, что американский "политический бомонд" очень легко работает со сложными вопросами исходя из своих конъюнктурных представлений.

Фото: flickr.com
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем комментарии на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке напомнил об историческом опыте России. Действительно, многие считали нашу страну слабой, шли на нее войной. И чем все для них заканчивалось?

Минобороны твердо заявило о том, что область надежно защищена от "любых агрессивных планов", которые разрабатывают американские генералы. И с воздуха и с земли.

Однако легкомыслие Ли Харригана, по мнению наших военных, должно беспокоить его подчиненных. Минобороны выразило надежду, что в НАТО знают заповедь "всякий план хорош только до сражения".

В российском военном ведомстве напомнили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам
Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток