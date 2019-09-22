Минобороны отметило, что Калининградский регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

Американское издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы. Имелась в виду Калининградская область.

Поскольку Пентагон не дезавуировал слова своего высокопоставленного генерала, то получается, он действительно так думает и говорит. Российский МИД увидел в словах Ли Харригана реальную угрозу. И подчеркнул, что американский "политический бомонд" очень легко работает со сложными вопросами исходя из своих конъюнктурных представлений.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем комментарии на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке напомнил об историческом опыте России. Действительно, многие считали нашу страну слабой, шли на нее войной. И чем все для них заканчивалось?

Минобороны твердо заявило о том, что область надежно защищена от "любых агрессивных планов", которые разрабатывают американские генералы. И с воздуха и с земли.

Однако легкомыслие Ли Харригана, по мнению наших военных, должно беспокоить его подчиненных. Минобороны выразило надежду, что в НАТО знают заповедь "всякий план хорош только до сражения".

В российском военном ведомстве напомнили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.