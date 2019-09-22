Три недели осталось до перехода 21 региона России на цифровое телевидение. Остальные 64 субъекта это уже сделали, поэтому 14 октября в масштабном проекте по отключению аналогового эфирного вещания будет поставлена точка. По всей стране зрители будут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

Переход на цифровое вещание в России проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Он разделен на несколько этапов. Пилотный эксперимент стартовал 3 декабря 2018 года в Тверской области. 14 октября отключение аналоговых передатчиков произойдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, республиках Крым и Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карелии и городе Севастополе.

Как заявил в пятницу глава минкомсвязи Константин Носков, подготовку к переходу на "цифру" регионы ведут уже давно. "Степень готовности очень высокая", - сказал министр.

В минувшую субботу, 21 сентября, в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации" в регионах "четвертой волны" отключения аналогового телевидения состоялись "Цифровые забеги". Их участниками стали бегуны-любители, известные спортсмены, представители органов власти, телеведущие и волонтеры.

В Ленинградской, Вологодской и Курской областях, Крыму и Республике Алтай спортсмены пробежали 5040 метров. Цифра олицетворяет число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания. В Севастополе длина дистанции была 2019 метров - в честь года перехода страны на "цифру". В Петрозаводске под забег отвели всего два километра, но он получился, наверное, самым необычным, стал "серебряным": на дистанцию вышли пожилые люди, которые преодолели расстояние скандинавской хотьбой. Самым масштабным по количеству участников - почти 20 тысяч человек - стал забег в Санкт-Петербурге.

14 октября в большом проекте по переходу на цифровое телевизионное вещание будет поставлена точка

Добавили яркости спортивным праздникам фестивали красок, состоявшиеся в ряде городов. Облака разноцветной пудры, которые взмыли в воздух в финале забега, символизировали качество и красочность цифровой картинки.

Поддержали "цифровых" спортсменов и регионы, которые уже успешно перешли на цифровое эфирное телевидение: во всех крупных городах Всероссийский день бега проходил под лозунгом "Все будет четко!". Переход на цифровое вещание действительно крайне значимое событие для России. Если до начала строительства цифровой сети 44 процента жителей нашей страны могли смотреть не более четырех телеканалов, а около 25 процентов населения - лишь один-два телеканала, то после перехода на цифру 98,4 процента граждан смогут бесплатно смотреть в "цифровом" качестве с хорошим стереозвуком два десятка обязательных общедоступных телеканалов, говорил на "Деловом завтраке" в "РГ" гендиректор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко. В этом списке Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Оставшийся процент населения сможет принимать "цифру" через спутник. Речь о тех людях, которые живут в отдаленных районах, где возможность приема эфирного сигнала отсутствует.

После отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, по телевизору в течение семи дней будет транслироваться информация о том, что аналоговая трансляция отключена. На экране можно будет увидеть ролики с подробной инструкцией, как переходить на "цифру", и номера телефонов региональных "горячих линий". По ним можно будет получить консультацию об оборудовании, которое нужно приобрести и установить для приема цифрового телевидения. Купить потребуется либо телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо цифровую приставку.

Крым и Севастополь полностью интегрированы в единое информационное пространство страны. Там построена телевизионная сеть из 44 передающих станций. Охват эфирным наземным вещанием на полуострове, по словам Андрея Романченко, составляет примерно 97 процентов населения. Местным жителям уже с сегодняшнего дня, 23 сентября, "Почта Крыма" начнет доставлять памятки, где подробно рассказано, как настроить телевизор на цифровой формат, какие каналы он будет принимать.

Во всех регионах "четвертой волны" подготовиться к приему цифрового сигнала гражданам помогают волонтеры. "Пожилые люди нашу помощь воспринимают с благодарностью. Даже не знаю, чему они больше рады, тому, что у них телевизор будет лучше показывать, или проявленному к ним вниманию. Почти все чаем угощают, не раз пенсионеры приглашали меня остаться жить у них", - делился своим опытом волонтер из Саратова, студент местного аграрного университета Сергей Жданов.

Волонтеры не только настраивают оборудование, но и дают советы о том, как оформить документы на соцпомощь. Регионы в рамках перехода на "цифру" запланировали на поддержку социально незащищенных граждан серьезные средства. В Астраханской области, например, закупили 1563 цифровых приставки для нуждающихся. В Ингушетии оборудование получили более 600 жителей, на очереди -еще около 400. В Республике Алтай малообеспеченным гражданам выплатили компенсации за покупку оборудования.