Главой Крыма снова избран Сергей Аксенов

Главой Республики Крым на ближайшие пять лет вновь стал Сергей Аксенов. Региональные депутаты выбрали его из трех кандидатур, ранее предложенных на рассмотрение Госсовета РК президентом России Владимиром Путиным.

Помимо действующего главы Крыма, в списке претендентов были депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и лидер крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко. После выступления всех кандидатов за Аксенова на посту главы республики отдали свои голоса все 74 присутствующих депутата.

- Я уверен, что наша политическая команда сможет на 100 процентов реализовать поставленные задачи, - заверил Аксенов.

Он подчеркнул, что у крымских властей есть четкий план развития Крыма. В следующие пять лет они уделят особое внимание социальной сфере: полностью завершат газификацию республики, приведут к федеральным стандартам все учреждения здравоохранения, ликвидируют очереди в детские сады.

- К 2020 году планируем ввести в эксплуатацию 12 новых ФАПов и врачебных амбулаторий. В сосудистые центры, онкодиспансеры, детские больницы закупить 213 единиц медоборудования, в том числе тяжелого, - сообщил глава Крыма. - Планируем предоставить поддержку 28 тысячам крымских семей с детьми. Создадим 19,1 тысячи дополнительных мест в детских садах.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что Сергей Аксенов - единственный человек на этой должности, способный реализовать нынешние масштабные преобразования в Крыму.

Кстати, глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов тоже переизбран на очередной срок. Его - яркого участника Крымской весны и спикера республиканского парламента вот уже на протяжении более девяти лет депутаты поддержали также единогласно.

Главной задачей Константинов назвал реализацию масштабной программы "От Крымской весны к крымской мечте".

- Она позволит вывести Крым на другой уровень, чтоб он стал одним из развитых регионов РФ, - отметил спикер. - Будем заниматься законотворчеством, при этом главное для нас - качество принимаемых законов. Будем выстраивать хорошие взаимоотношения с другими партиями в парламенте. Ведь всех нас объединяет любовь к Крыму.

Тем временем

Правительство Крыма ушло в отставку. Это связано с тем, что в соответствии с законодательством Совет министров РК слагает свои полномочия после избрания нового главы РК. Впрочем, Аксенов заявил, что подавляющее большинство руководителей сможет войти в состав нового правительства и продолжить дальнейшую работу.