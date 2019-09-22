Главой Крыма снова избран Сергей Аксенов

Помимо действующего главы Крыма, в списке претендентов были депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и лидер крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко. После выступления всех кандидатов за Аксенова на посту главы республики отдали свои голоса все 74 присутствующих депутата.
- Я уверен, что наша политическая команда сможет на 100 процентов реализовать поставленные задачи, - заверил Аксенов.
Он подчеркнул, что у крымских властей есть четкий план развития Крыма. В следующие пять лет они уделят особое внимание социальной сфере: полностью завершат газификацию республики, приведут к федеральным стандартам все учреждения здравоохранения, ликвидируют очереди в детские сады.
- К 2020 году планируем ввести в эксплуатацию 12 новых ФАПов и врачебных амбулаторий. В сосудистые центры, онкодиспансеры, детские больницы закупить 213 единиц медоборудования, в том числе тяжелого, - сообщил глава Крыма. - Планируем предоставить поддержку 28 тысячам крымских семей с детьми. Создадим 19,1 тысячи дополнительных мест в детских садах.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что Сергей Аксенов - единственный человек на этой должности, способный реализовать нынешние масштабные преобразования в Крыму.
Кстати, глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов тоже переизбран на очередной срок. Его - яркого участника Крымской весны и спикера республиканского парламента вот уже на протяжении более девяти лет депутаты поддержали также единогласно.
Главной задачей Константинов назвал реализацию масштабной программы "От Крымской весны к крымской мечте".
- Она позволит вывести Крым на другой уровень, чтоб он стал одним из развитых регионов РФ, - отметил спикер. - Будем заниматься законотворчеством, при этом главное для нас - качество принимаемых законов. Будем выстраивать хорошие взаимоотношения с другими партиями в парламенте. Ведь всех нас объединяет любовь к Крыму.
Правительство Крыма ушло в отставку. Это связано с тем, что в соответствии с законодательством Совет министров РК слагает свои полномочия после избрания нового главы РК. Впрочем, Аксенов заявил, что подавляющее большинство руководителей сможет войти в состав нового правительства и продолжить дальнейшую работу.