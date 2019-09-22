В Сочи школьников учат писать перьевыми ручками по "Азбуке" Ушинского

Новости

В Строгино перевернулась яхта 20:29
В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре 19:50
ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка 19:30
В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 19:12
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 19:00
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 18:53
В Ленобласти загорелась свалка бытовых отходов 18:42
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 18:25
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 18:18
1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье 18:10
Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка 18:00
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане 17:52
В Саратове 18-летнюю девушку зарезали из-за долга 17:46
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 17:35
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 17:20
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо" 16:45
Названа причина, почему с возрастом люди полнеют 16:23
Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов 16:03
Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы 16:01
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует 15:51
На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов 15:44
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни 15:30
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера 15:25
Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера 15:09
Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 19:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мальчики налево, девочки направо

В Сочи школьников учат писать перьевыми ручками по "Азбуке" Ушинского
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В Сочи открылась первая на Кубани Русская классическая школа, где учат по-старинному. Несмотря на современный ремонт, в учебном учреждении царит атмосфера прошлого. Мальчики и девочки - в разных классах. Ростовые парты, перьевые ручки, специальные дощечки, "Азбука" Ушинского. Что не устраивает в привычной системе общего образования?
Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Фото: Ирина Белова Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Фото: Ирина Белова
Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Фото: Ирина Белова

- Мы учим школьников по особенной программе, отличающейся от других общеобразовательных, - объяснила директор сочинской Русской классической школы Анна Магдесян. - Для такой школы разработан специальный учебно-методический комплекс с использованием опыта отечественных педагогов во главе с Ушинским. Все эти учебники когда-то были внедрены в школах, по ним раньше обучались. Это забытая история. Традиции прошлого встроены в современные реалии.

Фото: AP
Горячее питание в начальной школе станет обязательным по всей России

Сочинская Русская классическая школа находится в составе местного филиала Всероссийского государственного университета юстиции (Российской правовой академии Минюста России). Дети будут учиться здесь четыре учебных года, потом планируется продолжить их обучение до десяти классов.

Зачем первоклашек учить по старинной книге? По словам учителя Русской классической школы Мадины Шаковой, "Азбука" Ушинского - это аналог букваря с другими акцентами.

Ростовые парты, перьевые ручки, специальные дощечки, "Азбука" Ушинского. Что не устраивает в привычной системе общего образования?

- Сейчас мы пока проходим только фонетику - работаем со звуками, - рассказала она. - Буквы будем учить позже. Хотя в обычной школе по современной программе обучения начинают сразу с букв. Начиная со звуков, ребенок лучше усвоит все слова на слух и отточит грамотное произношение.

В двух классах - девять девочек и десять мальчиков. Их кабинеты расположены напротив друг друга. Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Перемены тоже совместные. Так ли полезно раздельное обучение? Как объяснила Анна Магдесян, учебный материал дети проходят раздельно из-за психологических особенностей.

Фото: iStock
В Минпросвещения одобрили более 360 новых учебников для школ

- Считается, что девочки развиваются быстрее, а мальчики в этом возрасте более шебутные, им менее интересен учебный процесс, - отметила она.

Детей не только не смущает такое разделение, а даже, наоборот, устраивает. "Мы рады, что учимся отдельно от девочек, не мешаем друг другу, - признался ученик первого класса Русской классической школы Давид Кокшелидзе. - Зато на переменах они приходят в гости в наш класс".

Парты индивидуальные, за каждой сидит один ученик. Сейчас школьники пишут на специальных дощечках, выводя мелом определенные соединения - палочки и черточки с правильным отрывом и нажимом. Так ученики разрабатывают руку для письма перьевыми ручками, учась красиво писать.Так ли полезна перьевая ручка или это просто дань моде на старину? Директор сочинской Русской классической школы отвечает на этот вопрос так:

- Во-первых, перьевая ручка формирует аккуратный, каллиграфический почерк, а во-вторых, самое главное, - правильную осанку. Конечно, мы не обходимся и без привычной шариковой ручки.

- Больше всего из учебы мне нравится писать в прописи механическим карандашом, - поделилась впечатлением от учебы первоклассница Алиса Филонова. - На дощечках тоже интересно - если что не получается, можно стереть и попробовать снова.

22 тысячи рублей в месяц стоит обучение в Русской классической школе в Сочи

Как рассказала "РГ" Жанна Семенова, мама Сафины, пока трудно судить об успешности Русской классической школы, еще рано подводить итоги - слишком мало времени прошло с начала учебного года, но плюсы очевидны.

Фото: Игорь Филонов
Можно ли заработать на образовательных курсах для школьников

- Мне очень многое понравилось в системе и методике такого обучения, - отметила она. - Например, то, что девочки и мальчики учатся раздельно из-за разной успеваемости, а небольшое количество учеников в классах обеспечивают индивидуальный подход и внимание к каждому. Например, в классах моих старших детей учились по 36 и 42 ученика.

Кстати, стоимость обучения в школе составляет 22 тысячи рублей в месяц, не считая питания, которое обходится в пять тысяч за завтрак, обед и полдник. После учебы с детьми занимаются в кружках - классические и современные танцы, художественные и спортивные занятия, включая шахматы. Школьники находятся каждый будний день с восьми часов утра до шести вечера. В общем, скучать некогда.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам
Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток