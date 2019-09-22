В Сочи школьников учат писать перьевыми ручками по "Азбуке" Ушинского

В Сочи открылась первая на Кубани Русская классическая школа, где учат по-старинному. Несмотря на современный ремонт, в учебном учреждении царит атмосфера прошлого. Мальчики и девочки - в разных классах. Ростовые парты, перьевые ручки, специальные дощечки, "Азбука" Ушинского. Что не устраивает в привычной системе общего образования?

Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Фото: Ирина Белова

- Мы учим школьников по особенной программе, отличающейся от других общеобразовательных, - объяснила директор сочинской Русской классической школы Анна Магдесян. - Для такой школы разработан специальный учебно-методический комплекс с использованием опыта отечественных педагогов во главе с Ушинским. Все эти учебники когда-то были внедрены в школах, по ним раньше обучались. Это забытая история. Традиции прошлого встроены в современные реалии.

Сочинская Русская классическая школа находится в составе местного филиала Всероссийского государственного университета юстиции (Российской правовой академии Минюста России). Дети будут учиться здесь четыре учебных года, потом планируется продолжить их обучение до десяти классов.

Зачем первоклашек учить по старинной книге? По словам учителя Русской классической школы Мадины Шаковой, "Азбука" Ушинского - это аналог букваря с другими акцентами.

Ростовые парты, перьевые ручки, специальные дощечки, "Азбука" Ушинского. Что не устраивает в привычной системе общего образования?

- Сейчас мы пока проходим только фонетику - работаем со звуками, - рассказала она. - Буквы будем учить позже. Хотя в обычной школе по современной программе обучения начинают сразу с букв. Начиная со звуков, ребенок лучше усвоит все слова на слух и отточит грамотное произношение.

В двух классах - девять девочек и десять мальчиков. Их кабинеты расположены напротив друг друга. Девочки и мальчики разделены только на уроках, танцуют, играют, едят, общаются они вместе. Перемены тоже совместные. Так ли полезно раздельное обучение? Как объяснила Анна Магдесян, учебный материал дети проходят раздельно из-за психологических особенностей.

- Считается, что девочки развиваются быстрее, а мальчики в этом возрасте более шебутные, им менее интересен учебный процесс, - отметила она.

Детей не только не смущает такое разделение, а даже, наоборот, устраивает. "Мы рады, что учимся отдельно от девочек, не мешаем друг другу, - признался ученик первого класса Русской классической школы Давид Кокшелидзе. - Зато на переменах они приходят в гости в наш класс".

Парты индивидуальные, за каждой сидит один ученик. Сейчас школьники пишут на специальных дощечках, выводя мелом определенные соединения - палочки и черточки с правильным отрывом и нажимом. Так ученики разрабатывают руку для письма перьевыми ручками, учась красиво писать.Так ли полезна перьевая ручка или это просто дань моде на старину? Директор сочинской Русской классической школы отвечает на этот вопрос так:

- Во-первых, перьевая ручка формирует аккуратный, каллиграфический почерк, а во-вторых, самое главное, - правильную осанку. Конечно, мы не обходимся и без привычной шариковой ручки.

- Больше всего из учебы мне нравится писать в прописи механическим карандашом, - поделилась впечатлением от учебы первоклассница Алиса Филонова. - На дощечках тоже интересно - если что не получается, можно стереть и попробовать снова.

22 тысячи рублей в месяц стоит обучение в Русской классической школе в Сочи

Как рассказала "РГ" Жанна Семенова, мама Сафины, пока трудно судить об успешности Русской классической школы, еще рано подводить итоги - слишком мало времени прошло с начала учебного года, но плюсы очевидны.

- Мне очень многое понравилось в системе и методике такого обучения, - отметила она. - Например, то, что девочки и мальчики учатся раздельно из-за разной успеваемости, а небольшое количество учеников в классах обеспечивают индивидуальный подход и внимание к каждому. Например, в классах моих старших детей учились по 36 и 42 ученика.

Кстати, стоимость обучения в школе составляет 22 тысячи рублей в месяц, не считая питания, которое обходится в пять тысяч за завтрак, обед и полдник. После учебы с детьми занимаются в кружках - классические и современные танцы, художественные и спортивные занятия, включая шахматы. Школьники находятся каждый будний день с восьми часов утра до шести вечера. В общем, скучать некогда.