В финале за победу сражались Андрей Замковой (весовая категория до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Каждый из них стал обладателем высшей награды. Еще одну медаль, бронзовую, сборной страны принес Максим Бабанин, выступавший в категории свыше 91 кг. В полуфинальном бою он уступил Баходиру Джалолову из Узбекистана. Россия заняла второе место в медальном зачете, уступив команде Узбекистана - у них в копилке три золота, одно серебро и одна бронза.

- Это был важный зачет, экзамен будет дальше, на Олимпиаде, - поделился впечатлениями 23-летний уроженец Крыма, чемпион мира Глеб Бакши. - Завтра с новыми силами нужно будет начинать подготовку к Олимпийским играм. На этом турнире я был "темной лошадкой", меня никто не воспринимал всерьез. Теперь мне нужно будет на порядок превзойти себя. Перед боем я поставил себе максимальную задачу, и теперь я доволен - и боем, и турниром в целом.

Готовиться к Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году, Глебу, как и другим спортсменам, придется очень серьезно: победа на чемпионате в Екатеринбурге не гарантировала им путевки на Игры. Международный Олимпийский комитет (МОК) лишил международную федерацию бокса (AIBA) олимпийского статуса, турниры, проводящиеся под эгидой организации, перестали засчитываться как отборочные. Под угрозой заморозки была и вся дисциплина, но в итоге МОК решил оставить бокс в программе Олимпиады.

Кстати, пока МОК решал судьбу бокса на Играх в Токио, Екатеринбург на правах принимающей стороны Универсиады-2023 предложил включить его в программу состязаний: по правилам турнира к 15 обязательным видам спорта хозяева могут добавить еще три по своему усмотрению. Средний Урал решил, что это должны быть бокс, самбо и регби-7.

Напомним, Свердловская область впервые принимала мировой боксерский турнир, в стране состязания не проводились с 1989 года. Глава региона Евгений Куйвашев признался, что для уральцев проведение такого чемпионата - большая честь и знак высокого доверия к Среднему Уралу.

- Я за то, чтобы спорта было как можно больше, - сказал во время финальных поединков губернатор Евгений Куйвашев. - Спорт учит стремлению идти вперед, не останавливаться. Безусловно, мы будем проводить крупнейшие мероприятия, которые популяризируют тот или иной вид спорта. Бокс у нас любят, постоянно им занимаются более десяти тысяч человек, причем, половина из них - дети. Будем развивать, будем строить центры бокса, центры единоборств, которые будут как можно больше ребят привлекать в эти замечательные виды спорта.

Камень в основание одного из таких центров заложили совсем недавно: 16 сентября дали старт строительству центра развития бокса в Каменске-Уральском. Боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев согласился там работать.

- Этот комплекс позволит нашей молодежи развиваться физически, тренироваться и в будущем представлять в этом виде спорта не только город, область, но и страну. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом проекте. Это действительно пример другим регионам, как надо развивать спорт, - говорил на церемонии закладки первого камня в основание будущего спортивного центра генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.