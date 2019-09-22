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22.09.2019 14:22
Рубрика: В мире

РФ приняла участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Таллина

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Илья Матусихис / РИА Новости Фото: Илья Матусихис / РИА Новости
Фото: Илья Матусихис / РИА Новости

Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику воину-освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина. В мероприятии, передает ТАСС, участвовали представители организаций ветеранов и соотечественников, а также делегация ветеранов из Великого Новгорода.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Освобождению Таллина предшествовали тяжелейшие бои на северо-востоке и юге Эстонии. И в этот день мы испытываем чувство благодарности к героям той поры, которые не жалели своей жизни для освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним, скорбим и годимся", - цитирует агентство выступление посола РФ в Эстонии Алесандра Петрова.

"Сегодня в Москве прогремят залпы праздничного салюта в память об этом событии. Освобождению Таллина предшествовали тяжелейшие бои на северо-востоке и юге Эстонии. И в этот день мы испытываем чувство благодарности героям той поры, которые не жалели своей жизни ради освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним, скорбим и гордимся", - заявил Александр Петров в ходе своего обращения, опубликованного в Twitter.

Ранее, в субботу 21 сентября, в день 75-летия освобождения г.Тапа, представители российской дипмиссии также возложили цветы к монументу на братской могиле советских воинов. Соответствующая публикация размещена на страничке посольства в Facebook.

В мире Европа Эстония Правительство МИД Вторая мировая война
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