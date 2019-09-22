В Баку финишировал 37-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.

Соревнования запомнятся не только борьбой за медали, но и квалификацией на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Отрадно, что сборная России вновь доказала всей планете - нам нет равных. Девушки обеспечили себе досрочную победу в общекомандном зачете.

Россиянки победили во всех дисциплинах на мировом первенстве, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали получили Екатерина Селезнева в упражнениях с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами и лентами.

Также сестры Аверины вместе с Селезневой выиграли командный турнир, набрав 186,500 балла, обойдя с запасом сборные Израиля и Белоруссии.

Большой интерес у специалистов вызвало индивидуальное многоборье.

Его победительницей стала все та же великолепная Дина Аверина, при том, что в упражнениях с булавами она допустила ошибку.

"Когда потеряла булаву в первом же упражнении, для меня это было удивительно, потому что ни в одном из выходов здесь до этого не делала ни одной потери. А тут думаю: "Ну, все". Потом собралась, поняла, что надо работать до конца, это многоборье, я его люблю, потому что есть четыре вида, и можно отыграться, если где-то допустила ошибку, что я и сделала сегодня", - сказала счастливая Аверина журналистам.

Для Дины эта победа в многоборье стала третьей в карьере на чемпионатах мира. Кроме того, благодаря успеху девушек Россия завоевала две олимпийские лицензии в Токио.

Для Дины Авериной "золото" в личном многоборье стало третьим в карьере на чемпионатах мира

Говоря о соревнованиях в Баку, нельзя не отметить и наших групповичек.

Россиянки в составе Евгении Левановой, Анастасии Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Анжелики Стубайло и Марии Толкачевой набрали 58,700 балла, что стало лучшей суммой среди всех команд.

К слову, в упражнении с пятью мячами девушки показали исторический максимум - 30.000 балла, что стало абсолютным мировым рекордом.

13 наград высшей пробы на чемпионатах мира стало на счету Дины Авериной. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы

Разумеется, подобное положение дел обрадовало главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.

"Группа - это как единый организм. Что легче, когда работает только сердце или только печень, или когда все сразу, и сердце, и печень, и селезенка, и мозги? В групповом все должно быть вместе... В упражнении с пятью мячами мы получили высшую оценку. Девушки сделали такую сложность, в таком темпе, что это уму непостижимо. Я довольна количеством соединений, элементов и связок, которое сделали девушки. Такой темп делать никто не может, кроме русских. Но это очень рискованно, потому что они бросают предметы на еще пустые места, туда, где еще никого нет, на опережение. Это очень трудно даже понять умом, потому что бросать в пустоту очень сложно. Я их заставляю делать, а сама боюсь", - цитируют Винер-Усманову мировые информационные агентства.