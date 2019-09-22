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22.09.2019 21:42
Рубрика: Спорт

Мужчины показали кулаки

Сборная России достойно выступила на чемпионате мира в Екатеринбурге
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В Екатеринбурге завершилось мировое первенство по боксу. Российская сборная заняла второе место в медальном зачете, уступив лишь узбекским мастерам.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Замковой (вес до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Стоит отметить, что все наши боксеры впервые в своей карьере стали чемпионами мира. Не забудем сказать теплые слова и в адрес Максима Бабанина, завоевавшего бронзовую медаль в весе свыше 91 кг.

Боксер Андрей Замковой нокаутировал соперника за 55 секунд

По традиции крупных турниров, после завершения боев состоялось торжественное вручение индивидуальных наград. Лучшим боксером чемпионата мира был признан Баходир Жалолов из Узбекистана, который выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг.

Зато россиянин Виктор Фархутдинов получил награду за лучшего тренера мирового первенства.

По словам Фархутдинова, наша команда показала очень хорошее выступление.

"Пожалуй, мы добились максимального результата - лучше уже не могли. Ведь все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой - в четвертьфиналах боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали все, выступив достойно. А сейчас впереди Олимпиада, будем потихонечку готовиться", - приводит слова тренера пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме наград, наши боксеры не останутся и без солидных подарков. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев:

- Сборная России на чемпионате мира выступила отлично. Просто супер! Я доволен этим результатом. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб за их работу. Виктор Борисович Фархутдинов молодец, он продолжит возглавлять нашу сборную и будет готовить команду к Олимпийским играм.

В последний раз на чемпионате мира у нас было три золотые медали в 2007 году. И сейчас наши ребята отбоксировали очень достойно. У меня просто нет слов. Повторюсь, доволен таким результатом. А всех наших призеров ждет премия - автомобиль.

На мировом первенстве по боксу наши спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали

Что касается организации чемпионата мира, то он прошел на высшем уровне. Все гости довольны, и все в один голос высказывают слова благодарности за эти соревнования. Все хвалят организацию чемпионата мира, говоря, что ранее не видели такого турнира.

Слова благодарности в адрес России и Екатеринбурга также прозвучали от исполняющего обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамеда Мустасана.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Два российских боксера проиграли в титульных боях в США

"Полностью удовлетворен тем, как был организован чемпионат. Я впервые посетил Екатеринбург и был впечатлен фантастической ареной, на которой проходил турнир. Все спортсмены, которые приехали в Россию, довольны всеми условиями приема и проживания. Чемпионат прошел успешно.

Сказал бы, что он один из лучших за то время, когда я работаю в AIBA. Причем лучший не только по части организации, но и соревновательному уровню. Всем сборным пришлось здесь очень нелегко. Победы давались с огромным трудом. Отмечу, что за титулы у нас боролись не только стопроцентные любители, но и боксеры с опытом выступления на профессиональной арене.

На 99% удовлетворен работой судей на чемпионате мира. Большинство их решений были верными. Да, случались спорные моменты, но это бокс. Здесь все происходит очень быстро, разница в классе между спортсменами может быть совсем небольшой. И судьям необходимо быстро разобраться в том, кто сильнее на данный момент", - заявил функционер в интервью РИА Новости.

Кстати

Уже совсем скоро в Улан-Удэ стартует чемпионат мира по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 3 по 13 октября 2019 года.

Это 11-й женский чемпионат планеты по боксу. Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.

На данный момент для участия в турнире зарегистрировались 75 стран и 809 человек спортсменов и делегации команд.

Спорт Бокс
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