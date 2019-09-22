В Екатеринбурге завершилось мировое первенство по боксу. Российская сборная заняла второе место в медальном зачете, уступив лишь узбекским мастерам.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Замковой (вес до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Стоит отметить, что все наши боксеры впервые в своей карьере стали чемпионами мира. Не забудем сказать теплые слова и в адрес Максима Бабанина, завоевавшего бронзовую медаль в весе свыше 91 кг.

По традиции крупных турниров, после завершения боев состоялось торжественное вручение индивидуальных наград. Лучшим боксером чемпионата мира был признан Баходир Жалолов из Узбекистана, который выиграл "золото" в весовой категории свыше 91 кг.

Зато россиянин Виктор Фархутдинов получил награду за лучшего тренера мирового первенства.

По словам Фархутдинова, наша команда показала очень хорошее выступление.

"Пожалуй, мы добились максимального результата - лучше уже не могли. Ведь все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой - в четвертьфиналах боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали все, выступив достойно. А сейчас впереди Олимпиада, будем потихонечку готовиться", - приводит слова тренера пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме наград, наши боксеры не останутся и без солидных подарков. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев:

- Сборная России на чемпионате мира выступила отлично. Просто супер! Я доволен этим результатом. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб за их работу. Виктор Борисович Фархутдинов молодец, он продолжит возглавлять нашу сборную и будет готовить команду к Олимпийским играм.

В последний раз на чемпионате мира у нас было три золотые медали в 2007 году. И сейчас наши ребята отбоксировали очень достойно. У меня просто нет слов. Повторюсь, доволен таким результатом. А всех наших призеров ждет премия - автомобиль.

На мировом первенстве по боксу наши спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали

Что касается организации чемпионата мира, то он прошел на высшем уровне. Все гости довольны, и все в один голос высказывают слова благодарности за эти соревнования. Все хвалят организацию чемпионата мира, говоря, что ранее не видели такого турнира.

Слова благодарности в адрес России и Екатеринбурга также прозвучали от исполняющего обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамеда Мустасана.

"Полностью удовлетворен тем, как был организован чемпионат. Я впервые посетил Екатеринбург и был впечатлен фантастической ареной, на которой проходил турнир. Все спортсмены, которые приехали в Россию, довольны всеми условиями приема и проживания. Чемпионат прошел успешно.

Сказал бы, что он один из лучших за то время, когда я работаю в AIBA. Причем лучший не только по части организации, но и соревновательному уровню. Всем сборным пришлось здесь очень нелегко. Победы давались с огромным трудом. Отмечу, что за титулы у нас боролись не только стопроцентные любители, но и боксеры с опытом выступления на профессиональной арене.

На 99% удовлетворен работой судей на чемпионате мира. Большинство их решений были верными. Да, случались спорные моменты, но это бокс. Здесь все происходит очень быстро, разница в классе между спортсменами может быть совсем небольшой. И судьям необходимо быстро разобраться в том, кто сильнее на данный момент", - заявил функционер в интервью РИА Новости.

Кстати

Уже совсем скоро в Улан-Удэ стартует чемпионат мира по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 3 по 13 октября 2019 года.

Это 11-й женский чемпионат планеты по боксу. Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.

На данный момент для участия в турнире зарегистрировались 75 стран и 809 человек спортсменов и делегации команд.