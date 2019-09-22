В Японии стартовал Кубок мира по регби, который проводится раз в четырехлетие. В матче открытия сборная России уступила Японии - 10:30.

Букмекеры категорически не верили в наших регбистов и давали им фору порядка 70 очков. Тем не менее именно россияне открыли счет. Историческую, первую попытку (занос овального мяча в зачетное поле соперника) КМ-2019 совершил Кирилл Голосницкий. Он воспользовался ошибкой одного из японцев при ловле мяча.

Россия сенсационно лидировала почти весь первый тайм, но до перерыва японцы успели выйти вперед. Во второй половине матча начал сказываться более высокий класс хозяев.

- Мы стали отдавать соперникам территорию. Японцы были очень быстрыми в своих действиях с мячом, и это создало нам немало проблем, - признался главный тренер нашей сборной валлиец Лин Джонс.

Следующий матч проведем 24 сентября против Самоа.