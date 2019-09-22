Новости

Пушков объяснил призыв Трампа к ЕС выделять Украине больше денег 22:19
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 21:39
Трамп заявил, что содержание разговора с Зеленским может быть обнародовано 21:20
ЦСКА обыграл на своем поле "Краснодар" 21:04
В Строгино перевернулась яхта 20:29
В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре 19:50
ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка 19:30
В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 19:12
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 19:00
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 18:53
В Ленобласти загорелась свалка бытовых отходов 18:42
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 18:25
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 18:18
1,2 тысячи человек потерялись в Подмосковье 18:10
Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка 18:00
В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане 17:52
В Саратове 18-летнюю девушку зарезали из-за долга 17:46
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 17:35
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 17:20
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера "Динамо" 16:45
Названа причина, почему с возрастом люди полнеют 16:23
Медики назвали минимальное количество шагов для автомобилистов 16:03
Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы 16:01
Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существует 15:51
На турнире по кибербаскетболу разыграют 145 тысяч долларов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 22:00
Рубрика: Спорт

"Дыни" понесли

Регбисты достойно стартовали на Кубке мира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В Японии стартовал Кубок мира по регби, который проводится раз в четырехлетие. В матче открытия сборная России уступила Японии - 10:30.

Букмекеры категорически не верили в наших регбистов и давали им фору порядка 70 очков. Тем не менее именно россияне открыли счет. Историческую, первую попытку (занос овального мяча в зачетное поле соперника) КМ-2019 совершил Кирилл Голосницкий. Он воспользовался ошибкой одного из японцев при ловле мяча.

"Матч ТВ" покажет чемпионат мира по регби

Россия сенсационно лидировала почти весь первый тайм, но до перерыва японцы успели выйти вперед. Во второй половине матча начал сказываться более высокий класс хозяев.

- Мы стали отдавать соперникам территорию. Японцы были очень быстрыми в своих действиях с мячом, и это создало нам немало проблем, - признался главный тренер нашей сборной валлиец Лин Джонс.

Следующий матч проведем 24 сентября против Самоа.

Спорт Виды спорта Командный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам
Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток