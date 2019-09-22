Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что в чем он видит главную угрозу для России.

По его словам, вероятность ошибки в системе управления вооружением при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока. Министр отметил, что на первый план в последнее время вышли вопросы обеспечения информационной безопасности.

- Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России, - отметил он в интервью "Московскому комсомольцу".

Глава Минобороны выразил надежду на то, что сегодня не стоит вопрос о полномасштабной войне. Каждому очевидны те риски и последствия, которые она повлечет за собой.

Отвечая на вопрос о противостоянии Америке, Шойгу подчеркнул - Россия уже вполне эффективно делает это благодаря нашей науке, промышленности и новым разработкам