Шойгу допустил отмену призыва в России

Отмена призыва в России в принципе возможна, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец". При этом глава военного ведомства сразу подчеркнул, что не считает такое решение правильным.

"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - сказал Шойгу. По его словам, в любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих - профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан. Потому что именно за счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать вооруженные силы. И именно поэтому - для формирования резерва - организуется военная подготовка мужского населения, объяснил министр. "К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", - добавил глава минобороны.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что срочная служба, или служба по призыву, является одной из эффективных форм военной подготовки граждан, освоения ими военной специальности, прямо в войсках. И в этом нет ничего страшного и не обычного, заключает министр. "Так было на протяжении всей истории и не только в России. В Израиле служат все юноши и все девушки! И никто этим не возмущается. Другое дело, что российская армия и дальше будет неизбежно профессионализироваться", - сказал Шойгу. По его информации, на сегодняшний день количество профессионалов среди рядового и сержантского состава превышает число тех, кто пришел служить по призыву. И далее этот баланс будет еще сильнее меняться в сторону профессионалов, заключил Шойгу, добавив, что исходит не из абстрактных идеологических принципов, а из прагматичных соображений.

"Есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Таким специалистом просто не может быть призывник. Мы же не можем его восемь месяцев готовить для того, чтобы он полноценно прослужил всего четыре месяца", - объяснил глава минобороны.