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22.09.2019 13:41
Рубрика: Власть

Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что прямого военного столкновения между Россией и Украиной не будет. Комментируя призывы украинских радикалов к войне и угрозы "триумфально въехать в Москву на танковой броне", министр призвал Киев остудить подобные высказывания.

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"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету", - заявил Шойгу в интервью "MK".

При этом он напомнил, что считает украинцев братским народом, и выразил надежду на то, что "мы будем жить в мире и добрососедстве".

"Время для этого, я уверен, придет", - добавил глава Минобороны.

Напомним, в середине сентября экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве. По его словам, Украина не способна ничего противопоставить России в вопросах стратегического вооружения, так как отказалась от ядерного оружия, а Москва имеет второй по мощности в мире ядерный потенциал.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Отношения России и Украины
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