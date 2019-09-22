Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете

Заявления главы Счетной палаты о якобы раздутом российском оборонном бюджете основаны на размытых критериях. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя периодически всплывающие тезисы Алексея Кудрина о том, что существующий уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является "неподъемным бременем для экономики России".

"В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича Жванецкого, - отметил глава Минобороны в интервью "Московскому комсомольцу". - Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть. Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике".

Министр также посоветовал экономистам не бояться больших расходов, а вместо этого работать над ростом доходов. Шойгу вспомнил, что еще некоторое время назад модно было считать "черной дырой" отечественное сельское хозяйство, не приносящее доходов. Сейчас же, напротив, эта отрасль является гордостью России. По словам главы Минобороны, российские ВС уже были сокращены почти в два раза. "Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями - много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!" - заявил Шойгу.

Глава военного ведомства согласился, что нужно постоянно заниматься экономией бюджета - в связи с этим уже удалось снизить в разы расходы на ЖКХ. Решено было избавиться и от пошива парадно-выходной формы для тех, кто служит всего один год.

"Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела", - заключил Сергей Шойгу, добавив, что просто так называть расходы на оборону избыточными - следовать давно прошедшей моде.