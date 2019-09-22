Шойгу: Российская армия стала армией постоянной готовности

Российская армия стала армия постоянной готовности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, этого удалось добиться ценой невероятных усилий руководства страны и руководства оборонного ведомства.

- У нас сейчас все подразделения - подразделения постоянной готовности, - цитирует Шойгу "Московский комсомолец".

Как отметил министр, удалось добиться необходимого уровня интенсивности обучения подразделений. По его словам, сегодня все полигоны загружены более чем на 80 процентов, а также в 5 раз были увеличены нормативы по расходу боеприпасов на боевую подготовку.

Он также рассказал о том, что параллельно с преобразованием армии по решению главы государства выполнялась программа модернизации военно-промышленного комплекса для переоснащения войск на современную технику и вооружение.