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22.09.2019 09:39
Рубрика: Власть

Шойгу: Российская армия стала армией постоянной готовности

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Российская армия стала армия постоянной готовности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, этого удалось добиться ценой невероятных усилий руководства страны и руководства оборонного ведомства.

Шойгу ответил на призыв Пентагона к России быть "нормальной страной"

- У нас сейчас все подразделения - подразделения постоянной готовности, - цитирует Шойгу "Московский комсомолец".

Как отметил министр, удалось добиться необходимого уровня интенсивности обучения подразделений. По его словам, сегодня все полигоны загружены более чем на 80 процентов, а также в 5 раз были увеличены нормативы по расходу боеприпасов на боевую подготовку.

Он также рассказал о том, что параллельно с преобразованием армии по решению главы государства выполнялась программа модернизации военно-промышленного комплекса для переоснащения войск на современную технику и вооружение.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию
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