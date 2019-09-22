Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи

Попытки внедрения в системы связи российских Вооруженных сил ежедневно исчисляются несколькими сотнями. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В интервью "Московскому комсомольцу" он рассказал о том, что Запад лезет в дела армии совершенно бесцеремонно и беспардонно. Помимо ежедневных кибератак в информационное пространство нашей страны и всего мира вбрасываются фейковые новости о нашем министерстве и Вооруженных силах. "Все это - психологическое давление на военнослужащих", - подчеркнул министр и отметил, что это один из инструментов гибридных войн, один из применяемых против нас видов оружия.

Для противодействия этому было создано Главное военно-политическое управление. В его компетенцию входят культурная и творческая жизнь, отношения между офицерами и солдатами, отношения молодежи к армии.