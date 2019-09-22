"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.

Таким образом работа в "Спартаке" для Кононова может закончиться 25 сентября - именно в этот день "красно-белые" в Набережных Челнах встречаются с "КамАЗом", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным издания, владелец клуба Леонид Федун после матча с "Уфой" провел беседу с тренером, в которой заявил, что в случае пятого подряд поражения Кононов будет отправлен в отставку. Ранее он обещал, что не будет менять наставника команды до декабря.

Главным претендентом на место Кононова издание называет Дмитрия Парфенова, который возглавляет "Урал". Президент клуба из Екатеринбурга на днях заявил, что готов отпустить своего тренера в "Спартак".