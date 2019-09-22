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22.09.2019 13:49
Рубрика: В мире

Старейший туроператор Европы оказался на грани банкротства

Текст: Андрей Васильев

Старейший туроператор Европы - британская фирма "Томас Кук" - рискует уже в ближайшее время стать банкротом, если не решит вопросы со своими кредиторами. Они требуют возврата не менее 227 миллионов евро, в противном случае сотни тысяч туристов могут быть заблокированы в разных концах света, сообщает RTL.fr.

Фото: iStock
Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран

В настоящее время контракты с компанией имеют около 600 тысяч туристов из разных стран, включая 150 тысяч британцев. В случае банкротства, отмечают эксперты, туристы могут быть депортированы из этих стран, так как компания попросту не сможет оплатить их проживание в гостиницах. "Репатриация" 150 тысяч британцев из-за границы станет крупнейшей со времен Второй мировой войны. Британскому правительству, возможно, придется арендовать самолеты, чтобы вернуть своих граждан домой. По данным британского управления гражданской авиации, она обойдется казне Соединенного Королевства в 600 миллионов фунтов стерлингов (679 миллионов евро).

Дискуссии между "Томасом Куком" и Министерством торговли и промышленности страны продолжаются. В крупнейшей туристической компании работает 22 тысячи человек, в том числе девять тысяч сотрудников в Великобритании. Профсоюзы призвали правительство Великобритании финансово вмешаться, чтобы сохранить рабочие места, если компания не сможет собрать необходимые средства, сообщает The Associated Press. Но, по сообщениям британских СМИ, официальный Лондон вряд ли вмешается, чтобы спасти туристического гиганта.

В мире Европа Великобритания
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