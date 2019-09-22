Украина вновь "выстрелила" на передовицы американских газет, но в этот раз совсем не в том контексте, в котором Киеву хотелось бы. В Вашингтоне с новой силой разгорелся давний скандал вокруг украинских газовых заработков Хантера Байдена - сына экс-президента Джозефа Байдена, который собирается бросить вызов Дональду Трампу на выборах в 2020 году.

Анонимные источники в прессе утверждают: Трамп восемь раз призывал по телефону Зеленского "копать" под Байдена-младшего (на фото справа вместе с отцом). Фото: EPA\REUTERS

Президент США назвал "очередной нелепой схемой "охоты на ведьм" распространяемые в СМИ слухи о том, что он потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского раскрутить дело Байдена-младшего. Глава Белого дома подчеркнул, что не говорил ничего неправильного . По мнению Трампа, его противники из демократической партии этой интригой пытаются обелить репутацию своего потенциального кандидата в президенты. "Все это попытки защитить сонного Джо Байдена, которые опять провалятся!" - прокомментировал ситуацию Трамп в своем "Твиттере". Пока этот скандал выглядит типичной для Вашингтона двух последних лет межпартийной разборкой в том смысле, что "громкое дело" из него раздувает только оппозиция, а консервативные комментаторы и политики наперебой защищают Трампа. Такого рода "скандалы" большой угрозы для действующего главы государства не несут.

Консерваторы уверены: организованная в СМИ утечка о переговорах Трампа и Зеленского стала очередной провокацией чиновника из демократического подполья, который решил превратить скандал вокруг Байдена в скандал вокруг Трампа. Байдену сразу припомнили как якобы "случайное" трудоустройство его сына Хантера в украинскую Burisma Holdings, так и последующие попытки заставить Киев уволить генпрокурора Виктора Шокина именно в тот момент, когда велось антикоррупционное расследование по делу этой компании.

Экс-соратники Байдена по власти признают, что газовая карьера его сына на Украине дурно пахнет

Речь идет о жалобе, которую некий сотрудник американского разведсообщества подал в надзорные органы через пару недель после телефонного контакта Трампа и Зеленского в июле. Этому чиновнику показалось, что глава Белого дома дал некое обещание, идущее вразрез с интересами страны. В либеральной прессе утверждается, что Трамп якобы увязывал судьбу расследования по Байдену-младшему с перспективами дальнейшей военной помощи Киеву со стороны США. Отметим, что, по данным Пентагона, военная помощь поступает по плану, а встреча Трампа и Зеленского состоится 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Позже уже другой источник газеты The Wall Street Journal заявил, что Трамп восемь раз потребовал от Зеленского помочь своему юристу Рудольфу Джулиани, добивающемуся расследования по делу Байдена-младшего. Президент США якобы рассчитывает потом использовать этот компромат против Байдена-старшего, пока являющегося лидером соцопросов среди кандидатов-демократов.

Джулиани подтвердил, что действительно контактировал с украинскими официальными лицами по этому вопросу, поскольку речь потенциально идет о коррупции и злоупотреблении властью со стороны Байдена.

Демократы сразу ухватились за эту зацепку и возбудили расследование сразу в трех комитетах подконтрольной им Палаты представителей США. Байден также не остался в стороне, потребовав опубликовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Он со своей стороны отчитал главу Белого дома за злоупотребление властью в личных политических целях, предположив: "Трамп пошел на это, поскольку знает, что я разобью его наголову".

Скандал вокруг карьеры Байдена-младшего на Украине, где он за некие юридические услуги получал несколько десятков тысяч долларов в месяц, то разгорается, то затухает уже несколько лет. Формально нарушений закона пока обнаружено не было, но, по данным The New Yorker, даже бывшие соратники Байдена по власти признают, что газовая карьера его сына на Украине дурно пахнет. По их мнению, Хантеру не следовало принимать эту работу в тот период, когда его отец был вице-президентом и ключевым эмиссаром США по Украине.

Между тем, хотя за последние пару лет Киеву удалось добиться от Белого дома отдельных "пряников" в сфере вооружений, в целом у Дональда Трампа так и не проснулся интерес к Украине. Как утверждает источник The Washington Post, Трамп вообще считает действия США на Украине "бессмысленными и раздражающими Москву, с которой Вашингтону стоило бы иметь хорошие отношения".

Взгляд из Киева

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко накануне опроверг какое-либо давление со стороны президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского в связи с "делом Байдена". "Президент имеет право общаться с другим президентом и сохранять содержание этого разговора в тайне. Если кто-то верит, что на нашего президента оказывается давление, они должны это доказать. Я в курсе того, о чем шел разговор, и, по-моему, никакого давления не было", - заявил министр украинским СМИ.

Между тем "дело Байдена", оказавшееся в центре внимания американских СМИ, на Украине по-прежнему остается фигурой умолчания. Правоохранительные органы не спешат комментировать обстоятельства, условия и обязательства, следуя которым сын вице-президента США Хантер Байден сразу после госпереворота стал директором юридического отдела компании Burisma Holdings. Это крупнейшая частная нефтегазовая компания Украины, которая владеет лицензиями на разработку десяти нефтегазовых месторождений в Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Официальный оклад сына американского вице-президента в штатном расписании фирмы составлял 150 тысяч долларов в месяц.

В 2015 году у генеральной прокуратуры Украины, которую на тот момент возглавлял Виктор Шокин, возникли вопросы к ряду регулярных переводов от имени компании, конечным получателем которых являлся Хантер Байден. Дела по выявленным фактам были обозначены как "антикоррупционные". Уже в марте 2016 года Шокин под давлением вице-президента США Джо Байдена был отправлен в отставку, а расследования против его сына были заморожены. Примечательно, что сам Байден-старший в ряде своих публичных выступлений, а также в мемуарах подтверждает, что способствовал отставке Шокина весной 2016 года - в том числе методами финансового шантажа официального Киева. Условие звучало следующим образом: либо миллиард долларов в качестве кредита под гарантии США, либо отставка неугодного генпрокурора.

Подготовил Петр Лихоманов