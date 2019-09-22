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22.09.2019 15:09
Рубрика: Общество

Ученые нашли ключевой признак для диагностики болезни Альцгеймера

Текст: Руслан Мельников
Исследователи из Ньюкаслского университета обнаружили важный клинический инструмент, который поможет медикам с высокой точностью идентифицировать различные типы деменции. Его уже называют ключевым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишет MedicalXpress, ученые смогли выявить различия в походке пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви, которая считается второй по частоте среди нейродегенеративных деменций. В ходе исследования специалисты проанализировали походку 110 человек, в том числе 29 здоровых пожилых людей, 36 - страдающих болезнью Альцгеймера и 45 - с деменцией с тельцами Леви. Участники эксперимента двигались по дорожке - коврику с тысячами датчиков, которые фиксировали особенности их ходьбы.

Фото: iStock
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Как оказалось, у пациентов с деменцией с тельцами Леви модель движения существенно отличалась от той, что демонстрировали пациенты с болезнью Альцгеймера. Походка первых оказалась более асимметричной по времени и длине шага: движения левой и правой ногами при ходьбе различались сильнее. При этом повышался риск падения.

Ученые считают, что по этому показателю можно точнее идентифицировать 60 процентов подтипов деменции, чего не было раньше.

"Походка может отражать изменения в мышлении и памяти. Правильное определение типа деменции важно для клиницистов и исследователей, поскольку оно позволяет пациентам как можно быстрее получать наиболее подходящее лечение. Результаты этого исследования впечатляют", - отмечает доктор Риона Макардл.

Специалисты называю проведенное исследование пионером в борьбе с деменцией. "Оно демонстрирует перспективы в создании нового подхода к точной диагностике различных типов деменции", - говорит доктор Джеймс Пикетт.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
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