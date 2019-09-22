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22.09.2019 09:22
Рубрика: Экономика

Ученые предложили ввести Индекс самогона

Текст: Ольга Игнатова
В целом в России потребление самогона сокращается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").

Фото: iStock
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По этому опросу получается, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. "Это вполне объяснимо, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на "черном" рынке. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию".

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще одному проценту известны случаи торговли самодельным алкоголем.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, имеются ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан", - добавил Зубец.

И сообщил, что Институт социально-экономических исследований Финансового университета вводит новый индекс экономического кризиса - Индекс производства самогона.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз в принципе согласился с выводами экспертов, но считает, что опрашивать людей надо не только в городах, но и сельской местности.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Наука и образование Финансовый университет Алкоголь и табак
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