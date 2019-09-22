Установлены правила выплаты компенсации за гибель журналистов

До двух миллионов рублей должны будут выплачивать редакции средств массовой информации в случае гибели своих сотрудников в горячих точках.

"Российская газета" публикует установленные правительством Правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения в особых условиях. Под ними подразумевается работа в районах страны, где введено военное положение, идут боевые действия или контртеррористические операции, а также в других государствах, находящихся, по определению правительства России, в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта. Размеры выплаты были прописаны в законе о СМИ в декабре прошлого года, а действовать новые положения начали с 1 сентября. Не менее двух миллионов рублей положено при смерти журналиста, не менее одного миллиона - за вред здоровью, повлекший утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90 процентов, и до 100 тысяч рублей за каждые 10 процентов при утрате трудоспособности менее чем на 90 процентов.

Кроме того, редакция должна возмещать расходы на оказание медицинской помощи в иностранном государстве в объеме не более двух миллионов рублей, затраты на возвращение сотрудника в страну, если он не может передвигаться самостоятельно, и на возвращение останков погибшего (не более одного миллиона рублей в обоих случаях).

При этом компенсации полагаются независимо от выплат, установленных Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Действовать новые положения начали с сентября

В случае смерти сотрудника редакция в течение пяти рабочих дней обязана уведомить родственников о возможности получения единовременной компенсации. Она выплачивается в равных долях супругу, несовершеннолетним детям, детям в возрасте до 23 лет на очной форме обучения и родителям на иждивении.

Со дня получения необходимого пакета документов работодателю отводится 10 дней на принятие решения и 30 дней - на перевод денег. СМИ также предоставлено право компенсировать в полном объеме медицинские и транспортные расходы, если они превысили установленные суммы. Редакцию освободили от обязанностей выплачивать единовременную компенсацию, если она за свой счет оформила договора добровольного страхования сотрудника, однако страховые выплаты не могут быть ниже сумм, прописанных в законе.