В Албании подсчитывают ущерб от самого сильного за 30 лет землетрясения

С полудня субботы и в ночь на воскресенье в Албании зафиксировано около 300 подземных толчков. Как передает Albanian Daily News, самый мощный из них достиг амплитуды в 5,8 балла. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие дни и даже недели возможны повторные толчки.

В ходе своего субботнего выступления премьер-министр страны Эдди Рама заявил, что "к счастью, обошлось без человеческих жертв и крупных разрушений". В ходе состоявшейся встречи кабинета министров было решено создать специальную комиссию для оценки последствий и ущерба от землетрясений.

Министр здравоохранения Огерта Монастирлиу заявила, что 68 пострадавших получили всю необходимую помощь. Как передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Албании, информации о возможно пострадавших россиянах нет. "Данных о том, что в результате землетрясений пострадали россияне, к нам не поступали. Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет", - цитирует агентство представителя российской дипмисии.