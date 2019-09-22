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22.09.2019 14:40
Рубрика: В мире

В Албании подсчитывают ущерб от самого сильного за 30 лет землетрясения

Текст: Юрий Чернов

С полудня субботы и в ночь на воскресенье в Албании зафиксировано около 300 подземных толчков. Как передает Albanian Daily News, самый мощный из них достиг амплитуды в 5,8 балла. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие дни и даже недели возможны повторные толчки.

Фото: AP Photo/Hektor Pustina
В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений

В ходе своего субботнего выступления премьер-министр страны Эдди Рама заявил, что "к счастью, обошлось без человеческих жертв и крупных разрушений". В ходе состоявшейся встречи кабинета министров было решено создать специальную комиссию для оценки последствий и ущерба от землетрясений.

Министр здравоохранения Огерта Монастирлиу заявила, что 68 пострадавших получили всю необходимую помощь. Как передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Албании, информации о возможно пострадавших россиянах нет. "Данных о том, что в результате землетрясений пострадали россияне, к нам не поступали. Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет", - цитирует агентство представителя российской дипмисии.

В мире Европа Албания
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