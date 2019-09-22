В четырех городах "Аэрофлот" вернул ВИП-залы своим клиентам

Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 сентября возобновляет доступ для участников своей программы лояльности золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

Ранее "Аэрофлот" объявил, что оставляет VIP-залы только для "платиновых" пассажиров, а также тех, кто купил билет в бизнес-класс. Одной из причин стали высокие расценки на услуги. Корреспонденты "РГ" проверили ситуацию на месте.

20 сентября бизнес-зал внутренних рейсов в аэропорту Нижний Новгород действительно открыли для "золотых" пассажиров. В услуги включены питание и напитки (алкогольные - за дополнительную плату), гардероб, туалетные комнаты, Wi-Fi и свежая пресса. Стоимость 6000 рублей до трех часов пребывания плюс 550 рублей далее за каждый час.

Допуск в бизнес-зал ВИП-клиентам "Аэрофлота" в самарском аэропорту Курумоч вернули сразу же, как только об этом сообщила авиакомпания. Как и в аэропорту Гагарин Саратова. Открыт ВИП-зал и в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. "Мы договорились с "Аэрофлотом" о совместной работе и проектах по развитию рынка авиаперевозок. Согласованные условия обеспечивают необходимую коммерческую рентабельность и для аэропортов, и для авиакомпании. Кроме того, авиакомпания расширит перечень аэропортов, входящих в наш холдинг, в которых будет пользоваться услугами бизнес-залов в рамках своих программ лояльности. Обслуживание пассажиров начнется в открытой несколько месяцев назад бизнес-лаунж-зоне аэропорта Петропавловска-Камчатского", - пояснили в пресс-службе УК "Аэропорты регионов".

Набор услуг в залах примерно одинаковый.