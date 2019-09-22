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22.09.2019 19:45
Рубрика: В мире

Уснул или лихачил?

В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В результате дорожного происшествия с туристическим автобусом в турецкой Анталье пострадали 22 россиянина. По данным российского посольства в Турции, инцидент произошел около шести утра возле поселка Аксу, когда автобус вез туристов в аэропорт. Россияне находились на отдыхе в курортной зоне Кемера. Пятнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в различные больницы Антальи. Семь человек отказались от медицинской помощи и вылетели ближайшим рейсом в Россию.

В больницах по состоянию на вечер воскресенья оставались восемь российских граждан с травмами различной степени тяжести, не угрожающими жизни. Турецкая сторона заверила, что обеспечит пострадавших бесплатными билетами для возвращения на родину.

В США в национальном парке перевернулся автобус с туристами

Полиция проводит расследование инцидента. По некоторым данным, водитель потерял контроль над автобусом, машина съехала с трассы и перевернулась.

После ДТП трасса была закрыта для движения транспорта на несколько часов. Водителя доставили в полицию на допрос и медицинское освидетельствование. В Турции происходит множество подобных аварий с автобусами, перевозящими иностранных туристов. Как правило, в их основе лежат две причины: человеческий фактор (лихачество и бесшабашность водителей на трассе) и плохое техническое состояние автотранспорта.

В мире Ближний Восток Турция
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