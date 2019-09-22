В больницах по состоянию на вечер воскресенья оставались восемь российских граждан с травмами различной степени тяжести, не угрожающими жизни. Турецкая сторона заверила, что обеспечит пострадавших бесплатными билетами для возвращения на родину.
Полиция проводит расследование инцидента. По некоторым данным, водитель потерял контроль над автобусом, машина съехала с трассы и перевернулась.
После ДТП трасса была закрыта для движения транспорта на несколько часов. Водителя доставили в полицию на допрос и медицинское освидетельствование. В Турции происходит множество подобных аварий с автобусами, перевозящими иностранных туристов. Как правило, в их основе лежат две причины: человеческий фактор (лихачество и бесшабашность водителей на трассе) и плохое техническое состояние автотранспорта.