В результате дорожного происшествия с туристическим автобусом в турецкой Анталье пострадали 22 россиянина. По данным российского посольства в Турции, инцидент произошел около шести утра возле поселка Аксу, когда автобус вез туристов в аэропорт. Россияне находились на отдыхе в курортной зоне Кемера. Пятнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в различные больницы Антальи. Семь человек отказались от медицинской помощи и вылетели ближайшим рейсом в Россию.

В больницах по состоянию на вечер воскресенья оставались восемь российских граждан с травмами различной степени тяжести, не угрожающими жизни. Турецкая сторона заверила, что обеспечит пострадавших бесплатными билетами для возвращения на родину.

Полиция проводит расследование инцидента. По некоторым данным, водитель потерял контроль над автобусом, машина съехала с трассы и перевернулась.

После ДТП трасса была закрыта для движения транспорта на несколько часов. Водителя доставили в полицию на допрос и медицинское освидетельствование. В Турции происходит множество подобных аварий с автобусами, перевозящими иностранных туристов. Как правило, в их основе лежат две причины: человеческий фактор (лихачество и бесшабашность водителей на трассе) и плохое техническое состояние автотранспорта.