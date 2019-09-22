В Японии 19 человек пострадали из-за тайфуна "Тапа"

Не менее 19 жителей южной японской префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна "Тапа", который прошел в непосредственной близости от региона.

Стихия повредила линии электропередачи, и на Окинаве без света все еще остаются около 1,8 тысячи домов. Отменены более 300 запланированных на сегодня авиарейсов между Окинавой и главным островом Хонсю, сообщает телеканал NHK. Изменения в расписании коснулись и юго-западного острова Кюсю, в район которого перемещается шторм.

По данным синоптиков, тайфун достигнет Кюсю сегодня к вечеру. Там прогнозируется выпадение до 300 миллиметров осадков. "Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре порывами достигает 50 м/с, сообщает ТАСС.