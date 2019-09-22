В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.

Как сообщает The Mirror, лишние конечности расположены в районе груди и живота девочки.

По мнению медиков, женщина должна была родить тройню, но два плода из трех срослись и развивались вместе. Специалисты надеются, что удастся провести операцию по удалению лишних конечностей.

Также отмечается, что второй родившийся ребенок - нормально развитый мальчик. Кроме того стало известно, что во время беременности мать не проходила УЗИ.