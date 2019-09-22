В Италии суд обязал выплатить компенсацию за плохой отзыв о ресторане

Итальянский суд признал виновным посетителя одной из пиццерий в провинции Падуи, написавшего клеветнический отзыв на TripAdvisor.

По данным Corriere del Veneto, клиент в своем коротком сообщении, написанном в 2013 году, оговорил ресторан, расположенный в Монтаньяне (провинция Падуи).

"Прекрасная обстановка, чего не скажешь о еде: в пицце с грибами мы обнаружили червяка", - написал посетитель пиццерии.

Возмущенный владелец ресторана подал на своего обидчика иск за клевету, потребовав компенсировать моральный ущерб, нанесенный благодаря распространению не соответствующей действительности информации.

Суд, изучив все обстоятельства дела, осудил клиента, приговорив его к выплате денежной компенсации.

По мнению судей, само по себе наличие червей в пицце с грибами не является чем-то сверхъестественным, а по сему клиенту придется раскошелиться на 5 тысяч евро. В эту круглую сумму входит штраф в 1 тыс. евро за клевету, 2 тыс. евро компенсация морального ущерба, а также еще 2 тыс. евро уйдут на покрытие судебных издержек.