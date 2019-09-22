В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками. Произошло это после того, как главный поединок вечера, в котором встречались мексиканец Яир Родригес и американец Джереми Стивенс был завершен уже на 20-й секунде.
В одном из моментов мексиканец неумышленно ткнул пальцем в глаз своего оппонента. Рефери предоставил американцу пятиминутный тай-аут, однако и после него тот не смог продолжить поединок. В итоге бой был остановлен и признан несостоявшимся.
Более 20 тысяч зрителей, собравшихся в зале, с таким решением согласны не были, и в октагон и бойцов полетели различные предметы - бутылки, мусор и даже попкорн. В итоге бойцов пришлось эвакуировать из зала, а в американца мексиканские любители ММА продолжали кидаться и по пути в раздевалку.
Una locura completa fue la que se vivió luego de que se parara la pelea entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens pic.twitter.com/2z0L4ILRE2— Pato Zúñiga (@pato_zuniga12) 22 сентября 2019 г.