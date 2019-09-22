Новости

Павлюченкова не смогла выиграть турнир в Осаке 08:43
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток 08:21
Видео: фура-длинномер попала в западню в узком проулке 08:20
Дзюба остался недоволен VAR и призвал создать петицию против отмены своего гола 08:11
Пожар во владивостокском ТЦ "Максим" потушен 08:03
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины 07:57
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками 07:51
Названы главные причины гибели российских туристов в Турции 07:07
Главный редактор Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа 06:41
В Японии 19 человек пострадали из-за тайфуна "Тапа" 06:23
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми атаками 05:58
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским 05:29
В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон 04:52
Центр Улан-Удэ перекрасили 04:32
National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой 03:59
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны 03:27
На Приморье надвигается тайфун "Тапа" 03:20
Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета 03:01
В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений 02:36
Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентской гонке 02:18
Меланья Трамп не справилась с ножницами на открытии монумента Вашингтону 01:48
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры 01:16
Порошенко: Украина не переживет еще один майдан 00:42
Крымчанин стал чемпионом мира по боксу 21.09.2019
В Крыму горел мужской Косьмо-Дамиановский монастырь 21.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 07:51
Рубрика: Спорт

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Текст: Максим Домчев
После того, как главный бой турнира UFC в Мехико был признан несостоявшимся, недовольная публика закидала октагон и бойцов бутылками и мусором.
Джереми Стивенс. Фото: REUTERS Джереми Стивенс. Фото: REUTERS
Джереми Стивенс. Фото: REUTERS

Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками. Произошло это после того, как главный поединок вечера, в котором встречались мексиканец Яир Родригес и американец Джереми Стивенс был завершен уже на 20-й секунде.

Хабиб Нурмагомедов назвал вид спорта номер один, и это не ММА

В одном из моментов мексиканец неумышленно ткнул пальцем в глаз своего оппонента. Рефери предоставил американцу пятиминутный тай-аут, однако и после него тот не смог продолжить поединок. В итоге бой был остановлен и признан несостоявшимся.

Более 20 тысяч зрителей, собравшихся в зале, с таким решением согласны не были, и в октагон и бойцов полетели различные предметы - бутылки, мусор и даже попкорн. В итоге бойцов пришлось эвакуировать из зала, а в американца мексиканские любители ММА продолжали кидаться и по пути в раздевалку.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы главные причины гибели российских туристов в Турции
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток
National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины