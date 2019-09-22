Министерство юстиции РФ опровергло информацию об отмене профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Таким датам, как День железнодорожника, День радио, День Воздушного флота, ничего не угрожает.

Информация о том, что профессионалов могут оставить без своих специальных праздников, появилась накануне в прессе. В минюсте, отвечая на прямой вопрос журналистов, заявили, что отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции подготовить проект постановления о прекращении с 1 февраля 2020 года действия правовых актов СССР. Как сообщили в ведомстве, планируется отменить около 20 тысяч советских правовых актов, которые пока еще действуют.

Полный список актов, подлежащих аннулированию, будет сформирован по итогам работы с федеральными органами исполнительной власти. Все документы, по словам представителей минюста, затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

На правовом портале минюста сейчас указано 36 тысяч правовых актов советского времени. В 2012 году их было около 45 тысяч.