На следующей неделе в Москве Evanescence всколыхнет сердца тинейджеров, Napalm Death издадут звуки, которые не в состоянии воспроизвести больше ни одно живое существо, Ska-P снесут крышу не хуже каких-нибудь рейвов, а Mum покажут маленькие, но важные чудеса.

Evanescence. Фото: группа компаний Eventation

Кто играет: Группа Evanescence.

Что играет: Готика, ню-метал.

Почему идти: Солистка Evanescence Эми Ли - родом из Арканзаса. Впрочем, судя по музыке, проще поверить в то, что ее родина - киноужасы про черноволосых девочек в белых рюшах. Вереница ее пронзительных баллад, повествующих о темных сторонах любви и присыпанных готической хандрой, призвана всколыхнуть сердца тинейджеров. Судя по тому, что альбом Synthesis получил "платину", а мировые гастроли Evanescence проходят не иначе как в стадионном масштабе, задание выполнено успешно.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл (Москва); 24 октября; 2 700 - 12 000 руб.; А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 26 сентября; 2 500 - 4 200 руб.

Napalm Death. Фото: агентство "Элайв Ко"

Кто играет: Группа Napalm Death.

Что играет: Грайндкор.

Почему идти: Бирмингемские беспредельщики по-прежнему издают при помощи собственных организмов и электрических инструментов такие звуки, которые не в состоянии воспроизвести больше ни одно живое существо на Земле. И какие бы риффы ни выбивал из гитары Митч Харрис, какие бы политически озабоченные тексты ни пытался проорать нам на всю ивановскую Бэрни Гринуэй, ясно одно: Napalm Death так и останется в коллективном сознании человечества самым экстремальным рок-составом за всю историю стиля.

Где, когда, сколько: Клуб Arbat Hall; 28 сентября; 1 700 - 2 600 руб.

Ska-P. Фото: ИП Силушин

Кто играет: Группа Ska-P.

Что играет: Ска-панк.

Почему идти: Ska-P - это разгильдяйский и теплолюбивый ска-панк c очень р-р-революционными текстами. Антиглобалистский свистопляс делает каждое выступление каталонского секстета хорошим подспорьем в деле примирения с объективной реальностью. Концерты Ska-P сносят крышу не хуже каких-нибудь рейвов, даром что поют все больше о социальной несправедливости. Натурально, в Adrenaline Stadium 29 сентября воцарятся свобода и единение, а что еще можно пожелать от правильного рок-концерта?

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 29 сентября; 3 000 - 6 000 руб.

Mum. Фото: компания "Неоклассика"

Кто играет: Группа Mum.

Что играет: Фолктроника, дрим-поп.

Почему идти: Исландцы Mum - редкие электронщики, умеющие сочинять теплую и человечную музыку. В написанных ими таинственно поскрипывающих колыбельных со странными названиями вроде "Память на запахи" и "У нас есть карта пианино" чудится какая-то скромная, но непритворная жизнь, маленькие, но важные чудеса. Пленительная наивность, сонливая красота, кристально-чистая прелесть…Кажется, в этом месте людям, ни разу не слышавшим Mum, становится понятно все-все-все.

Где, когда, сколько: Дом Кино (Москва); 28 сентября; 1 300 - 5 400; Opera Concert Club (Санкт-Петербург); 29 сентября;1 800 - 17 500 руб.

Airbourne. Фото: агентство "Спика"

Кто играет: Группа Airbourne.

Что играет: Хард-рок.

Почему идти: Австралийцы Airbourne играют простой, как полено, пионерский рок-н-ролл, скроенный по лекалам 70-х и почти способный заменить AC/DC. Под их песни славно играется на воображаемой гитаре, а также махается пивной кружкой или головой на концерте. И хотя кружек в ГЛАВCLUBе, слава богу, не предусмотрено, мы получим не просто очередной концерт, но подробное разъяснение на тему того, отчего люди доброй воли так любят обаятельных австралийских балбесов.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 29 сентября; 2 000 - 7 000 руб.

White Lies. Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа White Lies.

Что играет: Пост-панк, инди-рок.

Почему идти: White Lies всегда умели соединять пост-панковую монотонность с недюжинным мелодизмом. Сперва их отмечали за схожесть с Joy Division (за ту же мрачность и нарочитую бесстрастность), - однако сейчас ясно: это не очередной ретро-роковый копи-пэйст. Расплывчатые мелодичные гитарные трели, в которые мощной поступью входит ритм-секция, упругая басовая линия и пасмурный вокал Гарри Маквея вылились на новом альбоме Five во вполне себе танцевальное "инди". Ну да - веселого мало, но для того, чтобы подвигать собой, необязательно улыбаться.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 27 сентября; 2 000 - 7 000 руб.

Рок-мюзикл TODD. Фото: ООО "Театр ПРОДАКШН"

Кто играет: Роберт Остролуцкий, Елена Резниченко, Мария Фортунатова, Владимир Дыбский и другие. Музыка группы "Король и Шут" в живом исполнении. Приглашенные солисты Билли Новик и Лена Тэ.

Что играет: Рок-мюзикл TODD (расширенная версия).

Почему идти: Новый сезон рок-мюзикла TODD открывается специальным показом - в честь дня рождения Михаила Горшенева спектакль пройдет в трех актах вместо двух. Трагедия лондонского брадобрея Суинни Тодда так же далеко отстоит от привычных мюзиклов, как брехтовская "Трехгрошевая опера", а музыка авторства Великого и Ужасного Горшка не содержит и намека на "попкорн"; легенде панк-рока был присущ иной слог. Гостями третьего акта TODD станут Билли Новик (Billy's Band) и Лена Тэ - участница акустического тура "Короля и Шута".

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 27 октября; 1 500 до 10 000 руб.