В Москве поставили главную оперу Стравинского

Музыкальный театр им. К.C. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко начал 101-й сезон премьерой оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы". Постановка модного английского режиссера Саймона Монтагью Макберни добралась до Москвы через два года после того, как впервые была показана на фестивале в Экс-ан-Провансе, а потом на сцене Национальной оперы Нидерландов. Российский вариант спектакля хоть и сделан не по принципу привычного репертуарного театра (здесь занят лишь один состав исполнителей без "дублеров"), но осуществлен практически полностью собственными творческими силами. За пультом молодой дирижер Тимур Зангиев, в заглавной партии приглашенный солист - тенор Богдан Волков.

У нас еще пока принято относиться к совместным постановкам, а иногда и просто заимствованным спектаклям, с некоторой нотой недоверия, не без справедливости полагая, что настоящее искусство клонированию не подлежит. Но экономика современного мирового оперного театра заставляет менять прежние взгляды. Сегодня вовлечение в международные процессы кооперации означает, что самая разная публика, не потратив времени и деньги на поездки, сможет своими глазами увидеть проекты из числа самых интересных. И "Похождения повесы" Макберни - спектакль, который очень уместен в московской афише. Прежде всего потому, что Москва знала не так уж много знаковых обращений к "Похождениям повесы" Стравинского: в 1978 году в Камерном музыкальном театре оперу поставил Борис Покровский, а четверть века спустя - Дмитрий Черняков на Новой сцене Большого театра.

Спектакль Макберни сначала озадачивает своей внешней обыденностью - обыкновенный белый куб, насыщенный видеопроекциями, уже ставшими общим местом для сегодняшнего театра. Но пространство быстро проявляет уязвимость. Его стены оказываются бумажной иллюзией, что рвется от одного прикосновения, уничтожая красивую картинку мира, созданную сценографом Майклом Левиным посредством проекций Уилла Дюка с отсылками к живописи рококо и хитовым образцам поп-арта, превращаясь по ходу действия в пустую мишуру. "Похождения повесы" Стравинский писал в послевоенное время в Америке на англоязычное либретто Уистена Хью Одена и Честера Коллмена по серии гравюр Уильяма Хогарта. Оригинальное название оперы The Rake`s Progress, что можно перевести как "Карьера мота". И главный герой Том Рейкуэлл (Том-распутник, повеса) сходит с ума - точно так же, как и весь мир, пытаясь преобразиться после катастрофы. Мировая премьера оперы состоялась в 1951 году в театре LaFenice в Венеции, и с тех пор она часто появляется на европейских сценах.

Все начинается с идиллической мизансцены: юные влюбленные Том и Энн счастливы, но уже совсем скоро в жизни молодого человека возникнет человек в деловом костюме с манерами офис-менеджера Ник Шэдоу (Дмитрий Зуев), чье имя означает "чертова тень", и они пускаются во все тяжкие. Кодой угарных прогулок по мегаполису и безудержного кутежа в борделе (его хозяйку эффектно сыграла Оксана Корниевская) оказывается шутейная свадьба: Том женится на Бабе-Турок (этакая модификация уже поднадоевшего образа Кончиты Вурст), который воплощен не меццо-сопрано, как в авторской партитуре, а контратенором Эндрю Уоттсом. В итоге Том кончает дни в сумасшедшем доме. Его же Энн Трулав (верная любовь) будет ждать и преданно любить вечно, давая сказочную надежду на спасение каждой, даже самой грешной душе.

"Похождения повесы" Макберни - спектакль, который очень уместен в московской афише

Главная пара Том и Энн в исполнении Богдана Волкова и Марии Макеевой очаровательна своей молодостью. Певцы демонстрируют хорошую вокальную технику, классный английский язык. Но на удивление лимитированную чувственность, будто боятся открыть свои эмоции, хотя в тембрах их голосов есть трогательная нежность.

Музыкальная структура оперы номерная, с чередующимися ариозными формами и речитативами secco. И тут вопросы возникают к работе дирижера Тимура Зангиева, который старается быть аккуратным, но все звучит как-то "приглаженно", без фирменных для Стравинского иронии и сарказма. Это особенно ощущается именно в спектакле Макберни, где история рассказывается не философом-визионером, а иллюзионистом-фокусником, который не хочет задумываться над тем, что свобода - это ответственность выбора, создающего судьбу каждого человека. И тут, когда в эпилоге-моралите, стоя на авансцене, Том, Ник, Энн и Баба-Турок поют о том, что дьявол всегда творит зло руками праздных людей, финал выглядит просто классным ансамблевым бисом.