В Москве пройдут турниры по восьми компьютерным играм

28 сентября в интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace пройдет фестиваль московского киберспорта. Как сообщили "РГ" в Департаменте спорта Москвы, участников и зрителей ждут соревнования первенства города по таким популярным играм, как FIFA 20, Starcraft 2 и Hearthstone, а также турниры по техническому автосимулятору RaceRoom, Pro Evolution Soccer 2020, Quake Champions, Dota Underlords и женский турнир по FIFA.

Также стоит отметить, что на фестивале пройдет и "баттл" - Кубок вызова между командами Москвы и Ижевска. Столичные коллективы выступят в трех видах программы: Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Отбор московских команд состоится заранее по рейтингу первенства Москвы.

Матчи Кубка вызова и финалы остальных турниров будут транслировать на экранах и в социальных сетях. Посетители и болельщики смогут поиграть на консолях в Mortal Kombat 11 и NHL 20 и поучаствовать в конкурсе косплея.